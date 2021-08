Люк Коффи отметил значимость Гянджинский коридора для НАТО

Аналитик исследовательского центра «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) Люк Коффи подчеркнул важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.

По его мнению, единственным стратегически важным воздушным коридором для выхода в Афганистан и Центрально-Азиатский регион в обход России и Ирана является Азербайджан и Гянджинский коридор.

«У НАТО был только один выбор для вывода двух гигантских грузовых самолетов C–17 в обход воздушного пространства России и Ирана: Азербайджан и Гянджинский коридор (один из наиболее стратегических мест на евразийском пространстве)», — написал Коффи в Twitter.

In order for these two NATO C-17s to bypass Russian and Iranian airspace there was only ONE option: Azerbaijan and the Ganja Gap. (One of the most strategic locations on the Eurasian landmass.) pic.twitter.com/dEbSxUxbT9

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) August 26, 2021