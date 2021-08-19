Шредер: В катастрофе в Афганистане виноваты Буш-младший, Обама, Трамп и Байден



Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, ответственность возложил на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего.

В колонке для онлайн-портала T-Online, Шредёр написал, что ситуация с захватом Кабула «Талибаном» напоминает «бегство американских военных из Сайгона», передает РИА Новости.

Он отметил, что страны Запада заверяли друг друга, что такое не должно повториться, но то, что произошло в Афганистане, стало «катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики». Экс-канцлер, который сам как глава ФРГ согласился поддержать США в Афганистане, отметил, что «тогда невозможно было представить», что операция превратится в двадцатилетнюю войну».

По его мнению, операция стран Запада принесла позитивные итоги, в частности, в образовании для афганцев, медицинском обеспечении, но эти достижения сейчас под угрозой.

«Почему эта политика — здесь я имею в виду и мое правительство, и правительство моей преемницы (Ангелы Меркель) — в конечном итоге привалилась? Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы — политики, за которую несут ответственность президенты Буш, Обама, Трамп, Байден», — пишет экс-политик.

Бушу-младшему он ставит в вину начало операции в Ираке в 2003 году, которая создала вакуум в Афганистане и позволила «Талибану» «взять рычаги» в свои руки. Обама в предвыборной борьбе обещал вывести войска из Афганистана и Ирака, но не мог игнорировать усиление «Талибана», поэтому объявил усиление военного присутствия, чтобы сдержать талибов и обучить армию и полицию Афганистана. Это, по словам экс-канцлера ФРГ, не удалось: в 2014 году Обама объявил, не предупредив союзников, вывод войск, но через год талибы захватили Кундуз — и Обама снова изменил курс. Шрёдер охарактеризовал такие шаги как «объявление банкротства американской политики по Афганистану», подчеркнув, что это было и «объявление банкротства Атлантического альянса», так как смена курса Вашингтона проходила, по его словам, без консультации с союзниками.

Трамп, пишет бывший канцлер, не покончил с политикой Обамы, а, напротив, делал то же самое — принимал односторонние решения по Афганистану. К таким шагам он отнес договоренность с

«Талибаном», достигнутую в Катаре, объявление в сентябре 2020 года об одностороннем выводе войск. Байден также действовал в этом ключе, несмотря на то, что «говорил в примирительном тоне», объявив в одностороннем порядке о выводе войск «до символической даты 11 сентября 2021 года», отмечает Шрёдер.

«Это было своего рода приглашение «Талибану» штурмовать Кабул до этой даты. Это не оставило шансов бундесверу, он тоже должен был уходить», — пишет он.

Шрёдер советует Германии, Европе и международном сообществу «признать реальность» и работать с «Талибаном», несмотря на «решительное непринятие системы запугивания Талибана». Он отмечает, что Афганистану нужно будет оказывать гуманитарную поддержку и дальше при условии соблюдения «Талибаном» прав человека и борьбе с коррупцией. По его словам, хотя это со стороны «Талибана» и сомнительно, такое поведение «не исключено», но сейчас точную оценку будущим действиям движения дать нельзя.

Экс-канцлер ФРГ также отмечает, что необходимо обеспечить внутреннюю стабильность Афганистана, что, по его мнению, требует «вовлечения Пакистана, Ирана, центральноазиатских стран, Турции, Китая и России». «Запад потерял доверие и влияние. Поэтому мы должны работать с этими странами, даже если против этого есть предубеждения», — пишет он.

Шрёдер призывает ЕС сотрудничать с ООН, помогать странам-соседям Афганистана, а также Турции, чтобы предотвратить наплыв беженцев. Наконец, он заявляет о необходимости провести переоценку отношений в рамках трансатлантического союза, отметив, что «проблемой является то, что США не считают за равных своих партнеров и сами нарушают свои обязанности консультироваться с союзниками». По его мнению, странам ЕС нужно учитывать это в будущих операциях.

«Внешняя и политика безопасности США является результатом внутриполитических дебатов. Что из этого следует, показывают нам конфликты в Ираке, Сирии, а теперь и в Афганистане. Постоянные метания американских президентов стали существенной причиной, почему не удалось в этой стране установить устойчивую политическую структуру», — написал Шрёдер.

Он призвал европейцев в будущем концентрироваться на операциях, которые непосредственно служат обеспечению безопасности континента. По его словам, солидарность с США после терактов 11 сентября 2001 года была верным шагом, но неправильно было пытаться «военными средствами установить демократию в странах, которые не знают такой традиции и, возможно, вовсе не хотят». «Мы должны в большем объеме учитывать религиозные, культурные и социальные условия в таких странах», — считает экс-канцлер ФРГ.