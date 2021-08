Талибы открыли стрельбу по участникам акции в защиту флага Афганистана

Участники движения «Талибан», захватившие Афганистан, открыли стрельбу по участникам акции в поддержку национального флага страны, прошедшей в Джелалабаде, центре провинции Нангархар.

Как сообщает «Медуза», местные жители выступили против того, что талибы срывают флаги Афганистана со зданий и меняют их на белый флаг «Талибана» с начертанной черным цветом шахадой. Протестующие прошли маршем по улицам города, размахивая афганскими флагами.

На одной из площадей в Джелалабаде участники акции протеста сняли флаг «Талибана» и стали размахивать национальным флагом, после чего между протестующими и талибами произошли столкновения. На видеозаписях из Джелалабада, которые публикуют в соцсетях, слышны выстрелы.

В столкновениях в Джелалабаде, сообщает «Аль-Джазира», погибли по меньшей мере два человека, еще 12 получили ранения.

#BREAKING: Taliban fires at Afghan locals in Jalalabad city of Afghanistan after the crowd removed Taliban flag and waved Afghan tricolour flag openly. Taliban terrorists can be seen firing at the crowd to disperse them. Taliban fears an open rebellion. pic.twitter.com/MzkDPSMKkQ

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 18, 2021