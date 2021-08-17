Одно интервью и десятки политических интерпретаций

Интервью президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева телеканалу CNN Türk вызвал особый интерес. Азербайджанская публика, да и не только наша, уже успела привыкнуть к открытым интервью президента страны. Сам этот факт уже говорит о демократическом и профессиональном стиле главы государства. Политологи и аналитики, буквально штудируют каждое предложение, все ищут «закодированные» слова, которые скрывают истинное содержание месседжей президента. Нормально, так оно и должно быть. Более того, так и формируется демократический образ общественного сознания. Отчасти в этом и заключается эволюция политической мысли и политических процессов, в целом.

​Должен признаться, меня радует тот факт, что в эту «гонку интерпретаций» уже активно подключаются и лидеры политических партий. Они дают комментарии, пытаются оценить значимость тех или иных месседжей, выражают свое собственное отношение к конкретным вопросам и т.д. Тем самым, политические партии постепенно становятся активным звеном политической системы страны.

Постепенно,может быть не очень быстро, но демократические традиции поступательно развиваются. На этом фоне эмоциональные манипуляции радикалов становятся все менее эффективными. Собственно говоря, именно это их и беспокоит, они теряют монополию на яркую и эмоциональную риторику.

​В контексте государственной политики каждое интервью президента – это возможность напомнить, подчеркнуть, отреагировать, откорректировать, анонсировать и даже предупредить. Как раз, поэтому информацию называют матрицей процесса политического управления. В профессиональной политике необходимо не только подбирать слова, но и моделировать реакцию на тот или иной конкретный месседж. Интерпретация является интеллектуальной технологией политико-эмоционального дозирования месседжа.

​Ограничиваясь форматом, отметим всего лишь несколько эпизодов из вышеотмеченного интервью. «30 лет наши земли находились под оккупацией. Это было большой несправедливостью, и это была ситуация, противоречащая всем нормам и принципам международного права» — эти слова президента непосредственно указывают на политику «двойных стандартов». Обратите внимание, глава государства указывает не на слабость международного права, а на бездейственность международных организаций. Только сильныйглава государства может позволить себе такого рода резкие месседжи. Заметьте, это не жалоба и просьба о помощи, а упрек. Данная риторика определяет политический статус и вес страны в современной системе международных отношений. Не трудно предвидеть ответные действия этих организаций, которые давно уже не отличаются объективностью своих позиций. Сильный президент, смелые месседжи, объективная позиция и аргументированные доводы – вот к каким политическим выводам мы можем прийти уже после интерпретации только первого предложения из вышеотмеченного интервью.

​Политические обозреватели больше всего в этом интервью обращаются к следующим словам президента: «Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Но мы до сих пор не получили положительного ответа. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. Я говорил, что это будет большой ошибкой, и они и сами будут сожалеть. Потому что мы не будем вечно держать это предложение на столе». Эти слова главы государства интерпретируют как анонс новой войны.

​Но разве на данном моменте необходимо акцентировать внимание международной общественности. Той самой общественности, которая 30 лет молчала, более того, 30 лет пасовала Еревану? Результат войны очевиден, здесь не могут быть споры по поводу того, кто сильнее. Азербайджан обладает абсолютным преимуществом. Поэтому, можно предположить, что речь вовсе не идет о демонстрации «мускул». Эти слова скорее являются месседжем для международной общественности. Мир должен знать, кто избегает мира, и кто, наоборот, инициирует мир. Данные месседжи нужны еще и для того, чтобы предупредить различные информационные манипуляции официального Еревана.

Назовите хотя бы одну войну, в которой былапоставлена точка. Любые войны после завершения активных боевых действий находят свое продолжение во внешней политике государства. Мы просто обречены на бесконечные информационные атаки. С этим надо смериться и выработать некий иммунитет. Мины будут взрываться, на границе будут провокации, дипломаты будут соревноваться в заявлениях и нотах, демагоги будут накалять страсти, провокаторы будут пытаться заработать на этом деньги, а крупные игроки будут пытаться увеличить свое присутствие в данном регионе. Все, что впредь будет происходить, необходимо рассматривать в одном из вышеперечисленных контекстов.

Аналитики в своих комментариях обращаются также и к следующим словам президента: «Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира». При этом в комментариях делается акцент на слова «сосед» и «союзник», косвенно указывая на разницу в близости Азербайджана с Россией и Армении с Россией. А ведь, эти слова определяют не только близость, даже не столько близость, сколько разницу в статусах наших государств. Для нашей страны Россия является партнером, тогда как для Армении она является «заказчиком музыки». Иными словами, президент указывает не на разницу в близости, а на разницу в политических статусах наших государств.

Асиф Адиль