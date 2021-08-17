Азербайджан готов оказать помощь Израилю в борьбе с пожарами

В дипломатии принято направлять месседжи. Но порой действия международных акторов несут откровенно провокационный характер и бывают нацелены на подрыв хрупкого процесса построения мира. Некоторые из таких посылов рассчитаны на демонстрацию поддержки той или иной стороне конфликта, и в результате подталкивают дестабилизирующих игроков на новые провокации.

И вот красноречивый пример. Посол России Сергей Копыркин вместе с семьей проводит отпуск в Армении, в рамках которого знакомится с «достопримечательностями» страны, сообщила пресс-служба дипведомства.

Копыркин 13 августа посетил Армавирский погранотряд Пограничного управления ФСБ России в Армении и находящиеся на армяно-турецкой границе заставы и посты. Он встречается с пограничниками, знакомится с выполняемыми ими задачами и с тем, как они несут совместную службу, «охраняя рубежи Армении».

Накануне он посетил Араратскую область. Как сообщает пресс-служба посольства, в ходе поездки Копыркин также побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе в населенном пункте Ерасх, откуда в последнее время подразделения армянских вооруженных сил ведут интенсивный обстрел территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, и встретился там с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России.

Увы, сложно поверить, что Копыркин посетил границу с Азербайджаном с особой директивой российского МИДа по успокоению нестабильной ситуации, повелев армянским военным не нагнетать ее. И вообще надо быть абсолютно наивным, чтобы поверить в то, что Ереван способен устраивать провокации без отмашки своих покровителей.

Важно другое. Копыркин представляет из себя своеобразного главного ньюсмейкера российских планов на армяно-азербайджанском треке: именно он первым сообщил, что Россия увеличила число пограничников в Зангезуре для защиты Армении. Зачем, спрашивается, усиливать защиту региона, по которому должен пройти Зангезурский коридор, открытие которого предусмотрено в документе, где стоит подпись самого же российского лидера? Азербайджан не декларировал планов по захвату нынешних армянских территорий, хоть они и исконно принадлежали ему. Баку, вопреки всему случившемуся, предлагает Еревану и его покровителю новую формулу экономического сотрудничества. Президент Алиев не зря в этом контексте недавно отмечал, что предложенная им формула была позитивно встречена в Евросоюзе. О своей заинтересованности в реализации Зангезурского коридора высказывался и Китай. То есть, здравомыслящие силы принимают новые реалии и смотрят только в будущее.

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А какой месседж посылает Баку посол Копыркин, находясь на «горячем» участке госграницы? Неужели Москва не способна надавить на своего сателлита и вынудить его выполнить все взятые на себя обязательства? Усиление на армяно-азербайджанской границе российских пограничников, посол РФ, который проводит отпуск на границе — это и многое другое как раз и рассчитано на то, чтобы придать уверенности своему сателлиту. Так же, как и «сопровождение» в монастырь в Карабахе соучастника геноцида азербайджанцев в Ходжалы Сержика Саргсяна. Все это выглядит, мягко говоря, абсурдно и несёт в себе открытый характер враждебного отношения. Армения, какие бы оценки ни звучали, в реальности всегда представляла из себя де-факто российскую губернию, и все важные внешнеполитические решения принимаются не в Ереване, а в Москве. Правда, Армения захотела соскочить с российского крючка после прихода к власти «соросят», но замысел спонсоров новых армянских властей потерпел крах после разгромного поражения в Карабахе.

Тут уместно было бы поинтересоваться: а где свой отпуск проводит российский посол в Баку Михаил Бочарников, который за период своего пребывания в нашей стране словно дал обет молчания и бездействия?

Посольство упорно игнорирует запросы СМИ относительно весьма неоднозначных действий «миротворцев» в Карабахе, нахождения обломков ракет «Искандеров» – по последнему вопросу в посольство даже было направлено обращение представителей общественности. Ответа, впрочем, тогда не последовало. Я уже не напоминаю, как Бочарников отказался посещать Шушу.

Весьма показательным стало бы, если он посетил азербайджанские города, по которым вооруженные силы Армении наносили ракетные удары во время войны. Но и этого не происходит. Напомню, что в результате обстрела города Гянджа в Азербайджане 17 октября погиб 13-летний гражданин РФ Артур Маяков. Тогда российская дипмиссия в Баку не сочла нужным даже выступить с заявлением, осуждающим действия террористов, виновных в гибели Маякова.

Единственная излюбленная тема посла – пандемия, поставки российской вакцины в Азербайджан, которые, по его словам, являются жестом «нашей дружбы». По всей видимости, у Бочарникова совершенно другое понимание дружбы – ведь истинный друг никогда не станет держать камень за пазухой.

Настоящая дружба должна проявляться в практических шагах. Только после этого можно предположить, что, да, Россия является нашим другом. А пока что азербайджанская общественность, за исключением пресловутой «пятой колонны», продолжает воспринимать любые подвижки российской стороны в регионе с настороженностью. И виноваты в этом только российские стратеги, которые до сих пор не понимают всей ошибочности своей тактики на азербайджанском треке.

Кстати, шеф Капыркина и Бочарникова Лавров предложил сегодня российским автоперевозчикам «рассмотреть возможность работы» в Карабахе.

«Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог. Поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории. Она, по-моему, очевидную будет иметь экономическую выгоду, но и важно, чтобы экономическое развитие в этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием», – цитируют его информагентства. «Явиться на всё готовое» – именно так можно расценить его заявление.

Тут уместно подчеркнуть, что, во-первых, Азербайджан реализовывает восстановительные работы в Карабахе сам, без финансовой помощи какой-либо другой страны. И сложно припомнить, чтобы Россия оказывала Азербайджану гумпомощь, направила хоть одну палатку для вынужденных переселенцев и беженцев после завершения первой Карабахской войны. Зато мы видим, как «миротворцы» любезничают с армянскими «беженцами» в Карабахе: строят для них жилье, расчищают территории от мин, оказывают гумпомощь, и раздают кровь… Пока что «активное российское участие», о котором говорит Лавров, идет совершенно иным образом.

А во-вторых, и «в-главных», не лишним будет в очередной раз напомнить Сергею Викторовичу, что решать, кому можно присматриваться к транзитному потенциалу освобожденных территорий, а кому – нет, только Азербайджану. Где, исходя из последних событий, точно сделают выводы.

Максуд Салимов