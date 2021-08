Азербайджан готов оказать помощь Израилю в борьбе с пожарами

Азербайджан заявил о готовности оказать помощь в борьбе с пожарами в Израиле.

Публикация об этом размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в Twitter.

«С тревогой следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан в случае необходимости готов оказать помощь по тушению пожаров», — говорится в публикации.

We’re following closely and with concern the devastating #wildfires in #Israel. #Azerbaijan stands prepared to offer emergency aid and assist the country in its firefighting efforts, if required.#Israelunderfire #solidarity@IsraelMFA

