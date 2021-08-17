Армения продолжает отступать

17 августа, 10:50

Армянская дипломатия продолжает бить рекорды неадекватности. На сей раз отличился Армен Григорян, исполняющий обязанности главы МИД РА — совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Франциско Бустильо Бонассом. Рассыпаясь в благодарностях к гостю, Григорян сначала напомнил, что Уругвай стал первой страной в мире, признавшей «геноцид армян» в Османской империи, затем заверил, что Армения высоко ценит принципиальную позицию Монтевидео по поводу «турецко-азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе», а затем перешёл к главному. Во-первых, по его мнению, последствия «агрессии» пока не преодолены, Армения и «Арцах» сталкиваются с вопросами безопасности, еще не возвращены военнопленные, и в этих условиях Армения надеется на солидарность дружественных стран, в том числе Уругвая.

Оставим в стороне ироничные «шпильки», на какую именно помощь от Уругвая рассчитывают в Армении и полагают ли, что друзья из Южной Америки выставят на армяно-азербайджанскую границу, ну, скажем, свой Церемониальный артиллерийский полк «Святая Барбара» или же пришлют в армянские села десяток уругвайских коров, если  омбудсмен Арман Татоян опять начнёт плакать по поводу домашней скотины, перебежавшей на азербайджанскую сторону. Важно другое: Армен Григорян выдал примечательную формулировку о «преодолении последствий агрессии».

Дело не только в том, что обоим участникам пресс-конференции следовало бы уяснить для себя, что агрессию совершила как раз Армения. И что 44-дневная война 2020 года тоже начиналась как обещанная тогдашним министром обороны Армении Тонояном «новая война за новые территории» — правда, события на поле боя пошли не по плану, и вместо желанного захвата Тертера, Гянджи и Барды армянские зинворы представили миру новое прочтение знаменитого призыва Go West, young man — в виде бега в западном направлении с унитазами в руках. Вспомним другое. В Ереване еще совсем недавно теперь уже бывший глава МИД Армении Ара Айвазян на пресс-конференциях прямо обозначал желание Еревана повторно оккупировать Шушу и Гадрут. В отличие от него, Армен Григорян выбрал более тонкую тактику и заговорил о «преодолении последствий агрессии». А это явный «повтор хода»: в армянской политической верхушке уже не один десяток лет в ходу лозунг о «преодолении последствий геноцида армян». Причем под этим милым эвфемизмом подразумеваются притязания на шесть турецких восточноанатолийских вилайетов. Этакая благозвучная лексика «для чужих» и понятный сигнал «для своих». Так что  Армен Григорян просто переносит эту риторику на карабахский трек. И вряд ли есть поле для сомнений, что за разговорами о «преодолении последствий» скрываются планы повторной оккупации азербайджанских земель, причем, в отличие даже от формулировок Айвазяна, с куда более вольно трактуемой географией.

Но в то же время ясно и другое.  Даже в такой приятной компании, как глава МИД Уругвая, открыто обозначать территориальные притязания на азербайджанские земли Армен Григорян, в отличие от Ара Айвазяна, уже не решается. А это верный признак, что Армения продолжает отступать и на внешнеполитической арене, где ее дипломатия попала в жёсткий клинч между «общественными ожиданиями» и невеселыми послевоенными реалиями. Где, в числе прочего, ей придётся не только прощаться с мечтами о чужих землях, но и платить вполне реальные денежки по международным судебным искам, компенсируя последствия собственной агрессии.

И вряд ли Уругвай ей здесь поможет.

Нурани, обозреватель

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Алиев рассказал об ожесточенных боях на Муровдаге в период войны

17 августа, 11:30

«В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая карабахская война войдет в историю как наша славная Победа. В результате победы Кельбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Армения подписала этот акт о капитуляции 10 ноября и обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы».

Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии поднятия государственного флага в Кельбаджаре 16 августа.

Президент подчеркнул, что северная часть Кельбаджара была освобождена вооруженными силами Азербайджана в ходе боевых действий в первые дни Второй карабахской войны.

«Шли ожесточенные бои на территории вершины Муров и окрестностей, у нас были шехиды. Однако мы взяли стратегические высоты, и эти высоты позволяли нам контролировать транспортную и коммуникационную инфраструктуру, используемую армянами. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кельбаджара, мы смогли сильно ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и фактически они не могли использовать дорогу Басаркечар-Кельбаджар. Это было частью военной операции, контрнаступления».

Подчеркнув, что азербайджанская армия вела контрнаступление на нескольких направлениях, президент отметил важность каждого направления.

«В некоторых районах мы просто проводили военные маневры, чтобы не допустить развертывания вооруженных сил Армении. Таким образом, на поле боя была освобождена часть Кельбаджара, небольшая часть. Однако большая часть была освобождены после того, как Армения подписала акт о капитуляции», – заметил глава государства.