Армения продолжает отступать

Армянская дипломатия продолжает бить рекорды неадекватности. На сей раз отличился Армен Григорян, исполняющий обязанности главы МИД РА — совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Франциско Бустильо Бонассом. Рассыпаясь в благодарностях к гостю, Григорян сначала напомнил, что Уругвай стал первой страной в мире, признавшей «геноцид армян» в Османской империи, затем заверил, что Армения высоко ценит принципиальную позицию Монтевидео по поводу «турецко-азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе», а затем перешёл к главному. Во-первых, по его мнению, последствия «агрессии» пока не преодолены, Армения и «Арцах» сталкиваются с вопросами безопасности, еще не возвращены военнопленные, и в этих условиях Армения надеется на солидарность дружественных стран, в том числе Уругвая.

Оставим в стороне ироничные «шпильки», на какую именно помощь от Уругвая рассчитывают в Армении и полагают ли, что друзья из Южной Америки выставят на армяно-азербайджанскую границу, ну, скажем, свой Церемониальный артиллерийский полк «Святая Барбара» или же пришлют в армянские села десяток уругвайских коров, если омбудсмен Арман Татоян опять начнёт плакать по поводу домашней скотины, перебежавшей на азербайджанскую сторону. Важно другое: Армен Григорян выдал примечательную формулировку о «преодолении последствий агрессии».

Дело не только в том, что обоим участникам пресс-конференции следовало бы уяснить для себя, что агрессию совершила как раз Армения. И что 44-дневная война 2020 года тоже начиналась как обещанная тогдашним министром обороны Армении Тонояном «новая война за новые территории» — правда, события на поле боя пошли не по плану, и вместо желанного захвата Тертера, Гянджи и Барды армянские зинворы представили миру новое прочтение знаменитого призыва Go West, young man — в виде бега в западном направлении с унитазами в руках. Вспомним другое. В Ереване еще совсем недавно теперь уже бывший глава МИД Армении Ара Айвазян на пресс-конференциях прямо обозначал желание Еревана повторно оккупировать Шушу и Гадрут. В отличие от него, Армен Григорян выбрал более тонкую тактику и заговорил о «преодолении последствий агрессии». А это явный «повтор хода»: в армянской политической верхушке уже не один десяток лет в ходу лозунг о «преодолении последствий геноцида армян». Причем под этим милым эвфемизмом подразумеваются притязания на шесть турецких восточноанатолийских вилайетов. Этакая благозвучная лексика «для чужих» и понятный сигнал «для своих». Так что Армен Григорян просто переносит эту риторику на карабахский трек. И вряд ли есть поле для сомнений, что за разговорами о «преодолении последствий» скрываются планы повторной оккупации азербайджанских земель, причем, в отличие даже от формулировок Айвазяна, с куда более вольно трактуемой географией.

Но в то же время ясно и другое. Даже в такой приятной компании, как глава МИД Уругвая, открыто обозначать территориальные притязания на азербайджанские земли Армен Григорян, в отличие от Ара Айвазяна, уже не решается. А это верный признак, что Армения продолжает отступать и на внешнеполитической арене, где ее дипломатия попала в жёсткий клинч между «общественными ожиданиями» и невеселыми послевоенными реалиями. Где, в числе прочего, ей придётся не только прощаться с мечтами о чужих землях, но и платить вполне реальные денежки по международным судебным искам, компенсируя последствия собственной агрессии.

И вряд ли Уругвай ей здесь поможет.

Нурани, обозреватель