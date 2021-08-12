Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала на страницах издания «Украинская правда» статью под заголовком «Наша боль и наш бой. Зачем нужна «Крымская платформа»?». Ниже Minval.az с разрешения издания публикует материал без изменений и сокращений:

Вопрос Крыма с 2014 года является одной из ключевых проблем на геополитической арене мира. Попытка аннексии полуострова Россией изменила систему координат современной международной политики и баланс сил в черноморском регионе.

Здесь можно много теоретизировать, но ясно одно – до тех пор, пока не произойдет деоккупация украинского полуострова, правила цивилизованного сосуществования на европейском континенте не восстановятся.

Соответственно цивилизованный мир будет продолжать находиться под потенциальной атакой. Когда бы то ни было. Где бы то ни было. Ведь «аппетит» диктатора увеличивается в процессе употребления «пищи».

Среди всех измерений последствий оккупации, мы как государство и общество, наверное, не можем в полном масштабе осознать одно – индивидуальное, человеческое. Оно не линейное и необъятное. Россия не только совершила преступление против суверенитета Украины, она лишила Дома десятки тысяч людей – украинцев и крымских татар.

Как и многие мои сверстники-крымские татары, я родилась не в Крыму. В 1944 году другое преступление большевистской России лишило мой народ Родины.

Но, в отличие от родителей, мне посчастливилось провести детство в родном Крыму – ходить в садик, школу, иметь друзей и общаться с большим количеством родственников.

Мне повезло почти ежедневно летом купаться на море, есть вкусные крымские фрукты, видеть то, как строится желанный родителями дом на клочке крымской земли в Керчи. Родители строили его 10 лет, а я прыгала от камней к камням, радуясь стенам, которые пусть медленно, но все же строятся.

Это был чуть ли не единственный построенный новый дом на улице в сотни домовладений, среди которых мы были единственной крымскотатарской семьей.

По родительскому домом я сегодня скучаю больше всего. В нем мое сердце. Только недавно я впервые решилась на телефонную «экскурсию», когда мама по телефону показала каждый угол. Сквозь слезы разглядеть шкафы и книги своей комнаты, картины и мебель – я почти не смогла.

Всю свою жизнь пыталась понять, почему бабушки Ниса и Левие, пережившие депортацию, всегда плакали, когда вспоминали те события и свою печаль за Крымом. Даже через десятки лет, даже когда вернулись. Я тогда и подумать не могла, что буду переживать нечто похожее.

Мне кажется, эта боль потери и несправедливости, что пережила во время оккупации, живет физически и очень по-разному и в разные моменты и обстоятельства дает о себе знать.

Эту «травму» я «лечу» благодаря активной работе, посвященной Крыму. Деоккупация полуострова для меня прежде всего – это возвращение домой. Это наша общая боль и наш общий бой.

Возвращение Крыма явно не является простой задачей. Мировая история знает много других примеров оккупации, которые длились годами. Но сегодня чаще всего от журналистов слышу вопрос: «когда состоится деоккупация?»

Я абсолютно убеждена, что она состоится. И произойдет это благодаря тому, что мы как общество и государство будем прилагать все усилия для этого. Действовать, инициировать новые проекты, не позволять «замолчать» преступление оккупации Крыма и вывести тему за скобки национального и международного внимания.

В этом году Украина создает новый инструмент такой борьбы – Крымскую платформу. Ее основная цель – консолидация и координация международных усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины и возвращение темы Крыма в международную повестку дня.

Крымская платформа имеет ряд тактических задач. Ее ценность, помимо прочего, будет заключаться в публичности темы политических преследований и историй пленников Кремля. Потому что публичность спасает жизни, особенно в условиях бесправия.

23 августа – меньше чем через месяц – в Киеве пройдет инаугурационный саммит Крымской платформы. Факт проведения саммита по украинской инициативе уже является успехом, особенно на фоне российских действий. Как преступник мечтает скрыть свое преступление, так и Россия прячет свои в оккупированном ею Крыму.

Крымский саммит с участием десятков стран на высшем и высоком уровне – на сегодня участие уже подтвердили 30 государств и международных организаций – позволит нам рассказать свое видение ситуации в Крыму.

Особое внимание лидеры Украины уделят вызовам, в которых мир оказался из-за тотальной милитаризации и которые требуют большей консолидации мира.

Тема деоккупации Крыма также объединила в самую большую экспертную сеть аналитиков и ученых. Сейчас есть почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран мира. И эти цифры будут расти.

В заключение отмечу, что не припоминаю за последние 30 лет с даты восстановления нашей независимости событий такого масштаба – на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов, членов правительств.

За последние почти 8 лет необходимость запуска посвященному Крыму формата, что требует от нас проактивного подхода, неоднократно подчеркивалась теми, кто олицетворяется с Крымом. Поэтому запуск Крымской платформы является проявлением высшей политической воли лидерства страны и, наверняка, национального взросления.