Наша боль и наш бой. Зачем нужна «Крымская платформа»?

12 августа, 15:28

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала на страницах издания «Украинская правда» статью под заголовком «Наша боль и наш бой. Зачем нужна «Крымская платформа»?». Ниже Minval.az с разрешения издания публикует материал без изменений и сокращений:

Вопрос Крыма с 2014 года является одной из ключевых проблем на геополитической арене мира. Попытка аннексии полуострова Россией изменила систему координат современной международной политики и баланс сил в черноморском регионе.

Здесь можно много теоретизировать, но ясно одно – до тех пор, пока не произойдет деоккупация украинского полуострова, правила цивилизованного сосуществования на европейском континенте не восстановятся.

Соответственно цивилизованный мир будет продолжать находиться под потенциальной атакой. Когда бы то ни было. Где бы то ни было. Ведь «аппетит» диктатора увеличивается в процессе употребления «пищи».

Среди всех измерений последствий оккупации, мы как государство и общество, наверное, не можем в полном масштабе осознать одно – индивидуальное, человеческое. Оно не линейное и необъятное. Россия не только совершила преступление против суверенитета Украины, она лишила Дома десятки тысяч людей – украинцев и крымских татар.

Как и многие мои сверстники-крымские татары, я родилась не в Крыму. В 1944 году другое преступление большевистской России лишило мой народ Родины.

Но, в отличие от родителей, мне посчастливилось провести детство в родном Крыму – ходить в садик, школу, иметь друзей и общаться с большим количеством родственников.

Мне повезло почти ежедневно летом купаться на море, есть вкусные крымские фрукты, видеть то, как строится желанный родителями дом на клочке крымской земли в Керчи. Родители строили его 10 лет, а я прыгала от камней к камням, радуясь стенам, которые пусть медленно, но все же строятся.

Это был чуть ли не единственный построенный новый дом на улице в сотни домовладений, среди которых мы были единственной крымскотатарской семьей.

По родительскому домом я сегодня скучаю больше всего. В нем мое сердце. Только недавно я впервые решилась на телефонную «экскурсию», когда мама по телефону показала каждый угол. Сквозь слезы разглядеть шкафы и книги своей комнаты, картины и мебель – я почти не смогла.

Всю свою жизнь пыталась понять, почему бабушки Ниса и Левие, пережившие депортацию, всегда плакали, когда вспоминали те события и свою печаль за Крымом. Даже через десятки лет, даже когда вернулись. Я тогда и подумать не могла, что буду переживать нечто похожее.

Мне кажется, эта боль потери и несправедливости, что пережила во время оккупации, живет физически и очень по-разному и в разные моменты и обстоятельства дает о себе знать.

Эту «травму» я «лечу» благодаря активной работе, посвященной Крыму. Деоккупация полуострова для меня прежде всего – это возвращение домой. Это наша общая боль и наш общий бой.

Возвращение Крыма явно не является простой задачей. Мировая история знает много других примеров оккупации, которые длились годами. Но сегодня чаще всего от журналистов слышу вопрос: «когда состоится деоккупация?»

Я абсолютно убеждена, что она состоится. И произойдет это благодаря тому, что мы как общество и государство будем прилагать все усилия для этого. Действовать, инициировать новые проекты, не позволять «замолчать» преступление оккупации Крыма и вывести тему за скобки национального и международного внимания.

В этом году Украина создает новый инструмент такой борьбы – Крымскую платформу. Ее основная цель – консолидация и координация международных усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины и возвращение темы Крыма в международную повестку дня.

Крымская платформа имеет ряд тактических задач. Ее ценность, помимо прочего, будет заключаться в публичности темы политических преследований и историй пленников Кремля. Потому что публичность спасает жизни, особенно в условиях бесправия.

23 августа – меньше чем через месяц – в Киеве пройдет инаугурационный саммит Крымской платформы. Факт проведения саммита по украинской инициативе уже является успехом, особенно на фоне российских действий. Как преступник мечтает скрыть свое преступление, так и Россия прячет свои в оккупированном ею Крыму.

Крымский саммит с участием десятков стран на высшем и высоком уровне – на сегодня участие уже подтвердили 30 государств и международных организаций – позволит нам рассказать свое видение ситуации в Крыму.

Особое внимание лидеры Украины уделят вызовам, в которых мир оказался из-за тотальной милитаризации и которые требуют большей консолидации мира.

Тема деоккупации Крыма также объединила в самую большую экспертную сеть аналитиков и ученых. Сейчас есть почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран мира. И эти цифры будут расти.

В заключение отмечу, что не припоминаю за последние 30 лет с даты восстановления нашей независимости событий такого масштаба – на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов, членов правительств.

За последние почти 8 лет необходимость запуска посвященному Крыму формата, что требует от нас проактивного подхода, неоднократно подчеркивалась теми, кто олицетворяется с Крымом. Поэтому запуск Крымской платформы является проявлением высшей политической воли лидерства страны и, наверняка, национального взросления.

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Вахабзаде в роли агента влияния против Азербайджана. А кто заказчик?

12 августа, 15:15

Ангажированным кругам свойственно прибегать к применению грязных политических технологий. Фейки, целенаправленные провокации, искусственное нагнетание ситуации и т.д. – в ход пускаются любые методы, лишь бы достичь желаемого. Порой такие технологии применяются в отношении стран, неподдающихся никакому давлению и верных своей политической линии. Как правило, заказчики, видя неэффективность применяемых методов, прибегают, не брезгуя даже национальным вопросом.

Скандал вокруг провокационных высказываний Исфандияра Вахабзаде, продолжает оставаться в в фокусе внимания российской онлайн–аудитории, даже после заявления официального Баку о том, что дипломат был уволен пять лет назад и не представляет Министерство иностранных дел или какой либо другой государственный орган. Казалось бы, тут вопрос должен был быть полностью исчерпан. Но искусственное удержание вопроса в повестке дня России свидетельствует о планах некоторых кругов использовать его в качестве давления на Азербайджан, в котором отношение к русским, русскому языку, в отличие от ряда остальных постсоветских стран известно всем: оно продолжает оставаться на высоком уровне. Все это, конечно, не может не вызывать удивления и вопросов.

Дураков и радикалов, как известно, хватает везде. Как удалось выяснить Minval.az из достоверных источников, в период пребывания Исфандияра Вахабзаде на посту посла в Беларуси, соответствующими структурами этой страны до сведения Баку было доведено, что дипломат является неадекватным, и, вдобавок ко всему, имеет психические проблемы.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что позиционирующий себя оппозиционером Вахабзаде входит в близкий круг экс-министра здравоохранения Али Инсанова, который также ныне строит из себя оппозиционера. Но изрядную пищу для размышления дает тот факт, что нагнетанием ситуации заняты пропагандист Владимир Соловьев и скандальный политик Владимир Жириновский. Пытаясь держать вопрос в повестке дня, эти маргинальные персонажи стараются всячески политизировать его. Очевидны и их цели: создать напряженность в азербайджано-российских отношениях, используя высказанную глупость дурачком Вахабзаде, завербованным, как неоднократно отмечали знающие люди, спецслужбами СССР с первых лет своей дипломатической карьеры.

А что если похожее сотрудничество Вахабзаде теперь уже продолжает с советующими российскими структурами, которые решили выпустить своего протеже на сцену в подходящий как раз для них момент?

Здесь стоило бы обратить внимание на выбранное время для реализации провокационного плана. Дело в том, что азербайджанская общественность в последнее время активно выражает свое обоснованное беспокойство продолжением поставок российского оружия в Армению после ее разгрома осенью прошлого года. Кроме того, азербайджанскую общественность крайне возмутило несправедливое расследование дела убийства 19-летнего соотечественника Вакиля Абдуллаева в Новосибирской области России, в частности, освобождение из тюрьмы инспектора Александра Гусева, застрелившего юношу.

Тогда, напомним, азербайджанские общественники обратились к президенту РФ Владимиру Путину с целью справедливого рассмотрения данного вопроса. Кроме того, мы видим, как в настоящее время при попустительстве российских миротворцев происходит усиление армян на территориях, которые они временно контролируют, обещанный вывод армянских военных с этих территорий не состоялся, напротив, они продолжают «тайно» прибывать туда, им поставляются боеприпасы из Армении. Дополнительные вопросы у нашей общественности вызывает молниеносное стремление России взять под контроль армяно-азербайджанскую границу. Все это, судя по всему, не понравилось определенным кругам в РФ, которые не привыкли сталкиваться с консолидированным общественным отпором. Сегодняшний Азербайджан – это не просто постсоветское государство, но и суверенная страна, не только определяющая региональную повестку,  но и не сидящая молча, когда тот или иной вопрос противоречит ее интересам.

В России хорошо понимают, что на дворе XXI век, и попытки действовать методами XI Красной Армии больше не получается, потому и решили пойти по другому пути, в данном случае – озвучить устами своего агента влияния – Вахабзаде – провокационные высказывания и попытаться таким образом добиться своих грязных политических целей.

Причем в целях реализации грязного плана запущены все ресурсы – организована масштабная пиар-кампания в России, включены известные пропагандисты, глупость Вахабзаде обсуждают даже на федеральном телеканале. Все это наглядно демонстрирует заинтересованность некоторых кругов в этой стране в нагнетании вопроса. А потому неудивительно, что в антиазербайджанской кампании особое рвение демонстрируют также армяне, чьи интересы, как обычно бывает в таких случаях, совпадают с ангажированными кругами. Удивляет другое – об отношении к России, россиянам и к русскому языку в Армении известно всем, и, казалось бы, Москву должно заботить именно это, а не провокационный ляп одиозного экс-дипломата…

Все течет, все меняется, на место одних дурачков приходят другие, так уж устроен мир. Не всем свойственно поддаваться на фейки. Практика прошедших лет неоднократно демонстрировала, что подобные кампании, авторов которых легко было раскусить, никогда не увенчивались успехом. Истории свойственно повторяться и теперь. А нам, впрочем, делать выводы из произошедшего.

М. Салимов