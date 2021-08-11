Мурад Сададдинов – о провокациях армянских военных: Чувствуется внешнее влияние на Ереван

Накануне, 9 августа, согласно сообщению пресс-службы Минобороны России, примерно в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана. Следует отметить, что подобные провокации со стороны армянских военных происходят регулярно. Чаще всего они обстреливают наши позиции, расположенные на госгранице Азербайджана и Армении, в районе Кельбаджара и Нахчывана. Но, тем не менее, армянская сторона, не смирившаяся с позорной капитуляцией, в последнее время открывает огонь по нашим позициям с территории, на которой размещены российские миротворцы. Сегодня азербайджанская сторона потребовала от российских миротворцев в Карабахе в соответствии с положениями Трехстороннего заявления положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются.

Политический обозреватель Мурад Сададдинов уверен, что за провокациями армянской стороны стоят внешние игроки. В разговоре с Minval.az он напомнил о том, что боевые действия завершились подписанием Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. И одним из пунктов данного заявления – что вполне четко отмечено в документе – является то, что российские миротворческие силы входят в Карабах одновременно с выводом армянских Вооруженных сил с территории Азербайджана.

«Однако, как показала практика, миротворцы вошли в Карабах, а армянские военные не были выведены оттуда. Это важный пункт договора, который не выполнила Армения. И при молчаливом согласии российской стороны, как гаранта реализации достигнутых договоренностей, создала почву для того, что происходят подобные инциденты», — подчеркнул он.

Как считает эксперт, армянская сторона проводит подобные действия для того, чтобы привлечь к данной проблеме внешних игроков. Так как на сегодняшний день, Баку заявил завершении конфликта и переходе к постконфликтной ситуации. Позиция официального Баку заключается в том, что боевые действия завершены, и наша страна приступает к восстановительным работам на освобожденных территориях.

Это в экономическом плане. А в политическом – Азербайджан обратился к армянской стороне с предложением подписать мирный договор и вернуться к границам, установленным при СССР. Однако Ереван любыми методами старается оттянуть данный процесс. И здесь явно чувствуется внешнее влияние на Ереван, констатирует Сададдинов.

«Сама Армения по итогам завершившейся 44–дневной войны не способна на подобные политические демарши. За этим явно стоят внешние игроки. Могу сказать конкретно, это страны – сопредседатели МГ ОБСЕ, которые оказалась вне нового формата карабахского урегулирования.

И подобными методами – перестрелкой в Карабахе, обстрелами на границе – армянская сторона старается привлечь внешних игроков, чтобы благодаря их возможностям, оказать давление на официальный Баку. Армяне продолжают совершать ошибки, которые совершали на протяжении последних 30 лет. Именно благодаря давлению внешних сил им удавалось держать под оккупацией наши территории. Но результат известен всем – несмотря на все это Азербайджан освободил свои земли. Политическое руководство Армении не сделало соответствующие выводы. Полагаю, результатом эскалации являются, в том числе и авантюристские наклонности руководителя Армении Накола Пашиняна. И скорее всего, все идет к повторению прежнего сценария», – отметил М.Сададдинов.

В сложившейся ситуации, продолжил наш собеседник, Азербайджан должен продолжать подавлять огневые точки противника. При этом он напомнил, что терпение Баку, несмотря на его приверженность к подписанным соглашением, рано или поздно может иссякнуть.

«В определенные периоды, как это происходило в ходе 30-летней оккупации, мы вели переговоры с различными международными организациями. И когда все эти переговоры не дали результата, Азербайджан реализовал свое право для освобождения своей территории от оккупации. ВС Азербайджана способны решить любую поставленную задачу. Если армянская сторона продолжит подобные шаги, – а мы все услышали заявление министра обороны этой страны о том, что, мол, Ереван оставляет за собой право силового решения конфликта, – и будут проводить ту риторику, аналогичной той, что проводили до 27 сентября 2020 года, все завершится тем, что Азербайджан применит силу и решит данный вопрос», — подчеркнул наш собеседеник. В этом контексте он обратил внимание на сегодняшнее заявление Минобороны Азербайджана, согласно которому от российского миротворческого контингента в Карабахе требуется положить конец размещению ВС Армении на этой территории.

По мнению Сададдинова, заявление свидетельствует о том, что уровень терпения азербайджанской стороны ограничен. И осуществляемые при попустительстве российских миротворцев подобные действия армянской стороны могут закончиться для нее плачевно.

«В свете последнего заявления нового министра обороны Армении у нас появилось основание полагать, что Ереван любыми путями старается возобновить войну, осуществляя разные провокации. Вновь повторюсь, что Ереван при попустительстве российских миротворцев, и скорее всего, при поддержке различных международных игроков, не желает, чтобы мирные процессы на освобожденных территориях и в целом на Южном Кавказе были продолжены. Это во-первых. А во–вторых, данным заявлением Азербайджан вновь предупредил, что если подобные провокации будут продолжены, то мы имеем все силы и средства самостоятельно решить проблему, не взирая ни на кого. Тем более что история это уже один раз доказала», – резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров