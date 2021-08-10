Абдуллаев: Армения должна одуматься

Армения должна одуматься, а не провоцировать новую войну, которая не нужна ни самому Еревану, ни Баку, ни Москве как посреднику в карабахском урегулировании. С таким обращением к Армении в интервью «Москва-Баку» выступил Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, который во время второй Карабахской войны активно доносил позицию страны на российском телевидении.

— Господин Абдуллаев, в ноябре прошлого года многих вдохновило подписание трехстороннего заявления лидерами России, Азербайджана и Армении. Заявление дало огромные надежды на восстановление мира в регионе. Что мы видим сейчас, после выборов в Армении. Новое напряжение на границе Армении и Азербайджана. Какова цель? Кому, зачем нужна эта, по-видимому, очередная политическая игра…

— Поражение Армении в 44-дневной войне было настолько оглушительным, катастрофичным для нее, что осенью прошлого года Пашинян был вынужден пойти на подписание трехстороннего перемирия. Сейчас на выборах Никол Пашинян получил поддержку населения, сыграв на его ненависти к предыдущей власти. Несмотря на национальную катастрофу, которая произошла при нем, население выбрало именно Пашиняна. То есть население голосовало не за кого-то, а скорее против тех, кто был до Пашиняна. Получив поддержку населения, премьер Армении решил показать, что поражение страны в войне было не таким катастрофичным, решил еще раз показать зубы. Поэтому мы видим регулярные обстрелы азербайджанских позиций. Провокации все время продолжаются. Президент России Владимир Путин неоднократно давал понять — ноябрьские соглашения незыблемы и если кто-то думает, что он может попытаться нарушить мир в регионе, то делает это напрасно, потому что это противоречит договоренностям, которые подписали три страны – Россия, Азербайджан и Армения.

— Насколько такие обстрелы могут быть игрой Пашиняна, чтобы умаслить реваншистов внутри страны? Ведь реваншистские настроения остаются среди части населения и подпитывает их оппозиция. Но есть и другой смысл во всей это истории – Пашинян ведет двойную игру – говорит то, что хотят слышать и сторонники мира, и сторонники реванша. Ведь так или иначе, но премьер не раз заявлял, что открытие коммуникаций – это хорошо. Как только Пашинян пришел к власти в 2018-м, многие эксперты говорили, что он станет тем армянским лидером, который пойдет на карабахское урегулирование… Через провокации, через войну… но это произошло.

— Пашинян на урегулирование пошел не сразу. До этого были его вызывающие заявления о принадлежности Карабаха, был его танец в Шуше… А пошел он на подписание трехстороннего документа под влиянием того оглушительного поражения, которое произошло в ходе 44-дневной войны, и в результате понимания того, что дальнейшие военные действия вызовут не просто национальную катастрофу в Армении, но приведут к еще большему количеству жертв. Пашиняну нужно было спасать положение. А сейчас он уверен, что можно снова идти на провокации. С одной стороны, Пашинян получил поддержку населения, с другой стороны, реваншистские настроения в Армении сохраняются. Это понятно – на протяжении 30 лет в Армении велась пропаганда, заключающаяся в том, что мы молодцы, мы захватили территории, что армия Армении непобедима, что азербайджанцы никогда не смогут нас победить, что мы — нация воинов. И вдруг произошла катастрофа. И армянам трудно с этим смириться.

Так или иначе, при этом я думаю, что глава армянского правительства все-таки действительно понимает — открытие транспортных коммуникаций в регионе, транспортного коридора — это просто жизненная необходимость для Армении, потому что по-другому не получается. Мне хочется верить, что в Армении достаточно много умных людей, которые понимают — дальнейший путь конфронтации просто приведет страну к гибели, потому что, находясь между соседями, с которыми у республики сложились плохие отношения, Армения может просто исчезнуть с политической карты мира – не потому что ее кто-то захватит, как она пытается кому-то внушить, изображая из себя жертву, а потому что реальность такова. Идет массовый отток населения. В России живет большее число армян, чем в самой Армении.

— Есть ли с вашей стороны — от лица интеллигенции, общественности Азербайджана некий призыв к Армении в этой ситуации?

— Он такой: давайте все-таки жить мирно, мы не хотим войны. Я считаю, что главный посыл прошедшей войны в том, что она должна быть последней, в том, что мы не должны перекладывать на плечи следующих поколений, своих детей и внуков еще одну потенциальную войну. Достаточно уже погибло, достаточно… Слишком много семей оплакивает своих сыновей, отцов, мужей. По-моему, в 21 веке на этом хватит.

Послушайте, вы в своей стране — в Армении не хотите жить, вы из нее уезжаете. Зачем вам тогда еще чужие земли? Как вы будете жить? Также, как вы жили все эти 30 лет – в аду? И вы хотите продолжать так жить? Не имея никаких связей, продолжая ругаться со всеми соседями? Не только же с Азербайджаном и Турцией у Армении плохие отношения, но и с Грузией ведь — не самые лучшие. Да и в адрес России с вашей стороны периодически звучат претензии. На Олимпийских играх в Токио армянский борец проиграл россиянину – тут же с его стороны прозвучал выпад в сторону России. Ну что это такое? Ведь Россия – ваш чуть ли не самый надежный союзник. Поэтому мое обращение к Армении – одумайтесь!

Вы знаете, осенью прошлого года, когда шла война, после моих выступлений на российских каналах многие армянские деятели культуры меня поддержали, сказав, что я прав. Бывший президент Армении Серж Саргсян говорил о том, что армяне и азербайджанцы, армяне и турки никогда не смогут жить в одном государстве. Но сегодня в современном Стамбуле живут 100 тысяч армян… Ну имейте же вы совесть, ну перестаньте обманывать свой народ. Дайте своему народу, своим соседям нормально жить. Ну ничего же не получится иначе. Зажатые между странами, вы просто потеряете свою государственность. И не потому что ее кто-то отнимет, а потому что люди не захотят больше жить в постоянно озлобленном, воюющем государстве. На ненависти нельзя ничего построить. Ненависть бьет прежде всего по тем, кто ее культивирует.

Пример тому – расстрел парламента Армении в 1999 году. Вот она, точка кипения. Что еще дальше должно быть!? Давайте всю эту ненависть останавливать, давайте претворять в жизнь трехстороннее соглашение, давайте перестанем убивать друг друга и нормально жить. Невозможно перейти через кровь, которая была. Погибло много людей, матери, жены, дети этого никогда не забудут. Можно хотя бы попытаться налаживать совместную жизнь, попытаться открыть транспортные коридоры, которые важны в первую очередь для самой Армении, для ее элементарного выживания. Власти России об этом неоднократно заявляли.

Если бы соглашения были подписаны только Арменией и Азербайджаном, я не сомневаюсь, что их нарушали бы постоянно. Но соглашения подписаны еще и Россией, которая является единственным гарантом сохранения независимости Армении.

— Вы сказали, что вашу позицию поддержали очень многие армянские деятели… Было бы логичным создать платформу взаимодействия интеллигенций Азербайджана и Армении, общественности.

— Такую платформу можно создать. Об этом и на российском телевидении говорили многие известные люди. Говорили об этом и в Армении. Но на них свои же стали ополчаться. Это плохо. Национализм – это всегда ужасно, это путь к фашизму. Как только вы превозносите свою нацию и считаете других плохими, все, это конец. Говорить в превосходной степени о своей нации и уничижительно о других — это неверный путь. Единственный путь к нормальной жизни для Армении – это прекратить всякие провокации, прекратить обстрелы, понять, что существуют реалии сегодняшнего дня и пойти по пути мирного урегулирования. Никаких других вариантов просто не существует.

— Азербайджан регулярно говорит о готовности подписать мирное соглашение с Арменией с взаимным признанием территориальной целостности, но в ответ Ереван пытается столкнуть Россию и Азербайджан и на этом фоне – привлечь в регион еще одну силу, в частности Францию…

— Франция далеко, а мы все здесь, рядом друг с другом. Ну, допустим, вмешается Франция. А дальше что? Дальше что будет? Франция будет воевать за Армению? Нет, конечно. Франция будет гарантировать Армении политическое выживание? Нет. Экономическую помощь? Тоже нет.

Россия между тем в армяно-азербайджанском вопросе заняла объективную позицию. Ей не нужна новая война в своем подбрюшье. Эта позиция России понятна. Азербайджану тоже не нужна еще одна война. Ведь мы потеряли много людей. А нужна война реваншистам в Армении, которые толкают Пашиняна на провокации.

Вполне возможно, что провокации нужны для того, чтобы убрать премьер-министра Армении с Олимпа политической власти в Ереване. Известно, какие у Пашиняна были трения с вооруженными силами. И я не исключаю, что провокационные действия со стороны Армении могут осуществляться в обход официальной власти. Ведь еще несколько месяцев назад в Армении наблюдалось серьезное противостояние руководства вооруженных сил и Пашиняна.

Армения все время пытается втянуть ОДКБ, Россию в конфликт. Мы помним, когда во время войны прошлой осенью были совершенно дикие, выходящие за всякое разумное понимание случаи – армянская сторона намеренно обстреливала посреди ночи, когда люди спали, мирные города — Гянджу, Мингечавир, находившиеся далеко от военных действий. Было такое варварство. Делала она это для того, чтобы спровоцировать Азербайджан на ответный удар по Армении. И тогда Ереван мог бы обратиться к ОДКБ и заявить, что на нее напали. Но Азербайджан не поддался на эти провокации.

Сегодня Армении нужно начать строить мирную жизнь с Азербайджаном, а не провоцировать войну, которая все равно для нее обернется еще большей катастрофой.

— Армения с 16 сентября снова будет председательствовать в ОДКБ. Стоит ожидать новых попыток использовать организацию в своих целях?

— Как я и сказал, ноябрьское заявление было подписано тремя странами. И позиция России очевидна – она не хочет допускать новую войну. И это, думаю, всегда должно быть холодным душем для соседней страны…