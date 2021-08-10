Без каких-либо сомнений можно утверждать, что сегодня мы наблюдаем этап активного переоформления общественных стереотипов о политике и, непосредственно, самих политиков. Политика стала доступным видом деятельности, а благодаря некоторым демагогам политическая спекуляция стала восприниматься уже как разновидность коммерческой активности. Жаль, конечно, но данный этап эволюции политического развития страны надо просто пережить. Эти явления можно назвать неминуемыми издержками процесса переоформления политических отношений. В данном контексте роль государства именно в том и заключается, чтобы минимизировать стрессы и попытки управлять извне этим процессами. Любое вмешательство извне ограничивает полноценный суверенитет.

Интернет буквально пестрит различными заявлениями лидеров политических партий. Эти выступления «лидеров» на различных интернет платформах заменили собою концерты наших эстрадников. Более того, их риторика воспринимается как выступления стендаперов. В дело уже вмешиваются, так называемые «социальные феномены». Каждый, кто знаком с алфавитом и умеет вслух читать текст, считает, что он тот самый единственный политик, который знает ответы на все существующие вопросы. Кажется, все знают, что нужно делать в конкретном случае, но никто ничего не делает. Отсюда и формируется массовая социальная апатия. Рискну предположить, что в этом и заключается сущность Западной технологии разбалтывания сложившихся устойчивых традиций. Размывание традиций приводит к расшатыванию общества и подрыву политической стабильности. Справедливости ради, могу предположить, что некоторыми нашими политиками это делается непреднамеренно. Тем ни менее, технология работает, и процесс переоформления политического сознания общества поступательно развивается.

Именно в таких случаях на помощь обществу и государству приходит забытое чувство гражданского долга. Волны глобальной либерализации смывают ценность и значимость понятий общественного толка. Навязываются индивидуализм и воспалённое чувство вседозволенности. Делается все, чтобы государство перестало быть неким звеном, связующим и интегрирующим наше общество.

Практически без исключения все руководители существующих партий буквально в один голос говорят о том, что «партия – это легальный инструмент борьбы за власть.» Это изжитое определение партий из учебников политологии интерпретируется нашими горе-политиками так, как им это удобно и выгодно. Прошу прощения, но как человек, который пишет докторскую на тему «Современные интерпретации политических теорий», позволю себе предположить, что говоря о партиях, в древнем Риме подразумевалась, в первую очередь, сама возможность участия в формировании власти. Именно в этом и заключается борьба. Формирование – это не есть цель прихода к власти, это, в первую очередь, метод посредством идей и разработок, дабы дополнять власть. Тем самым и осуществляется активное участие в процессе содержательного оформления власти. Таким образом, разница в понимании всего лишь одного определения приводит к искривлению восприятия сущности самой политики.

В этой своей борьбе за власть многие горе-политики забывают о самом главном, т.е. о гражданском долге. Этот самый долг должен проецироваться и на содержании самого существования политических партий. Обратимся к простой арифметике. Некоторые радикальные партии существуют более двадцати лет, хронометраж выступлений руководителей этих партий измеряется не часами, а целыми месяцами, демагогия их риторики не имеет границ, они обвиняют всех и вся. При этом в данном каскаде словесного потока доля конкретных предложений по развитию конкретных направлений составляет всего лишь 1 или 2 %. Чувство гражданского долга этих политиков и их искренность соразмерна этим процентам.

Но это вовсе не оттеняет значимости политических партий. Чья-то ограниченность и собственная несостоятельность не может быть препятствием для существования и появления новых политических партий. Партийная демократия выступает существенным фактором в процессе формирования устойчивых демократических традиций. Именно в этом контексте хотелось бы напомнить, что в Азербайджане глава государства Ильхам Алиев выступает за развитие политических партий и за углубление политического диалога. В то время, когда представители радикальных партий принципиально выступают против диалога и против партийного многообразия. Выводы напрашиваются сами собой. Будьте объективны, разве кому-то в голову может прийти идея закрыть школу, если директор этой школы не совсем компетентен? Вопрос, конечно риторический, но партии как институт демократических отношений должны иметь право на будущее, а их плюрализм дарит гражданину возможность выбирать свои политические предпочтения.

Асиф Адиль