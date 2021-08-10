Забытое чувство гражданского долга

10 августа, 16:30

Без каких-либо сомнений можно утверждать, что сегодня мы наблюдаем этап активного переоформления общественных стереотипов о политике и, непосредственно, самих политиков. Политика стала доступным видом деятельности, а благодаря некоторым демагогам политическая спекуляция стала восприниматься уже как разновидность коммерческой активности. Жаль, конечно, но данный этап эволюции политического развития страны надо просто пережить. Эти явления можно назвать неминуемыми издержками процесса переоформления политических отношений. В данном контексте роль государства именно в том и заключается, чтобы минимизировать стрессы и попытки управлять извне этим процессами. Любое вмешательство извне ограничивает полноценный суверенитет.

Интернет буквально пестрит различными заявлениями лидеров политических партий. Эти выступления «лидеров» на различных интернет платформах заменили собою концерты наших эстрадников. Более того, их риторика воспринимается как выступления стендаперов. В дело уже вмешиваются, так называемые «социальные феномены». Каждый, кто знаком с алфавитом и умеет вслух читать текст,  считает, что он тот самый единственный политик, который знает ответы на все существующие вопросы. Кажется, все знают, что нужно делать в конкретном случае, но никто ничего не делает. Отсюда и формируется массовая социальная апатия. Рискну предположить, что в этом и заключается сущность Западной технологии разбалтывания сложившихся устойчивых традиций. Размывание традиций приводит к расшатыванию общества и подрыву политической стабильности. Справедливости ради, могу предположить, что некоторыми нашими политиками это делается непреднамеренно. Тем ни менее, технология работает, и процесс переоформления политического сознания общества поступательно развивается.

Именно в таких случаях на помощь обществу и государству приходит забытое чувство гражданского долга. Волны глобальной либерализации смывают ценность и значимость понятий общественного толка. Навязываются индивидуализм и воспалённое чувство вседозволенности. Делается все, чтобы государство перестало быть неким звеном, связующим и интегрирующим наше общество.

Практически без исключения все руководители существующих партий буквально в один голос говорят о том, что «партия – это легальный инструмент борьбы за власть.» Это изжитое определение партий из учебников политологии интерпретируется нашими горе-политиками так, как им это удобно и выгодно. Прошу прощения, но как человек, который пишет докторскую на тему «Современные интерпретации политических теорий», позволю себе предположить, что говоря о партиях, в древнем Риме подразумевалась, в первую очередь, сама возможность участия в формировании власти. Именно в этом и заключается борьба. Формирование – это не есть цель прихода  к власти, это, в первую очередь, метод посредством идей и разработок, дабы дополнять власть. Тем самым и осуществляется активное участие в процессе содержательного оформления власти. Таким образом, разница в понимании всего лишь одного определения приводит к искривлению восприятия сущности самой политики.

В этой своей борьбе за власть многие горе-политики забывают о самом главном, т.е. о гражданском долге. Этот самый долг должен проецироваться и на содержании самого существования политических партий. Обратимся к простой арифметике. Некоторые радикальные партии существуют более двадцати лет, хронометраж выступлений руководителей этих партий измеряется не часами, а целыми месяцами, демагогия их риторики не имеет границ, они обвиняют всех и вся. При этом в данном каскаде словесного потока доля конкретных предложений по развитию конкретных направлений составляет всего лишь 1 или 2 %. Чувство гражданского долга этих политиков и их искренность соразмерна этим процентам.

Но это вовсе не оттеняет значимости политических партий. Чья-то ограниченность и собственная несостоятельность не может быть препятствием для существования и появления новых политических партий. Партийная демократия выступает существенным фактором в процессе формирования устойчивых демократических традиций. Именно в этом контексте хотелось бы напомнить, что в Азербайджане глава государства Ильхам Алиев выступает за развитие политических партий и за углубление политического диалога. В то время, когда представители радикальных партий принципиально выступают против диалога и против партийного многообразия. Выводы напрашиваются сами собой. Будьте объективны, разве кому-то в голову может прийти идея закрыть школу, если директор этой школы не совсем компетентен? Вопрос, конечно риторический, но партии как институт демократических отношений должны иметь право на будущее, а их плюрализм дарит гражданину возможность выбирать свои политические предпочтения.

Асиф Адиль

﻿

Грязная игра Армении: кто ей в этом потакает

9 августа, 19:55

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается взрывоопасной. Пребывающие еще в шоке военные побежденной армянской армии по всему периметру границы не перестают систематически подвергать обстрелу азербайджанские позиции и с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытаются осуществлять разведывательные полеты над приграничной территорией Азербайджана. При этом, оставаясь верной своей грязной традиции, опозорившая себя пресс-служба МО Армении с пеной у рта звонит во все колокола, что, мол, это азербайджанские солдаты в нарушение соглашений, достигнутых при участии Москвы, совершают акты агрессии в отношении бедной Армении.

Венцом этих провокаций стал приказ новоназначенного министра обороны Армении Аршака Карапетяна немедленно открывать огонь и  уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Что же происходит на самом деле, и на что рассчитывает руководство Армении, дезинформируя мировое сообщество?

Очевидно, что эта подлая игра затеяна с целью подыграть осуществлению геополитических устремлений заморских покровителей Еревана, а также сорвать реализацию планов по установлению прочного мира в регионе при участии Москвы. Такого же мнения придерживаются многие независимые военные эксперты, в объективности которых сомневаться не приходится. К примеру, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ между двумя странами, потому что решение данного вопроса в полной мере лишает надежд реваншистов вернуть себе территории, которые они ранее удерживали.

По словам эксперта, с помощью обстрелов Армения препятствует созданию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахчываном, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития региона предусмотрены трехсторонним соглашением. Тем самым, по мнению Перенджиева, армянская сторона также создает риски и для себя.

Вторым моментом неразумного тактического поведения нынешнего руководства Армении в лице Никола Пашиняна фактически является попытка втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном. Но Москве это не нужно. Во-первых, в условиях нынешнего мирового геополитического хаоса Кремль не пойдет на конфронтацию как с Азербайджаном, так и с Турцией, являющейся его стратегическим партнером.

Во-вторых, Россию сегодня больше заботит ситуация в приграничных с нею среднеазиатских республиках, к южным границам которых уже вышли афганские талибы.

Так что политические игры и ошибки Армении, приведшие к ее капитуляции во Второй Карабахской войне, сегодня могут обернуться для нее еще большей трагедией. И, во избежание эскалации, она должна подписать договор о демаркации международно признанных границ и двигаться к установлению мирной жизни в регионе.

К этому на протяжении нескольких месяцев постоянно призывает Ереван и президент Ильхам Алиев. Подобные сигналы Армении подают Москва, Анкара и авторитетные мировые организации. А в ответ слышны выстрелы, провокации, нередко приводящие к новым жертвам.

В сложившейся ситуации Баку пока сохраняет хладнокровие и занят лишь напоминанием о победоносном железном кулаке Второй Карабахской войны. В то же время, не афишируя рядом моментов напряженности на границе с Арменией, здесь задаются вопросом, с какой целью некоторые страны, осознано или нет, потакают агрессивным устремлениям Еревана. И непросто потакают, но иногда оказывают и прямую военно-техническую поддержку реваншистским намерениям армянских авантюристов. За примерами далеко идти не надо. Так, в тот момент, когда Армения тиражировала очередную дезинформацию о якобы сбитом над ее территорией азербайджанском БПЛА, соответствующим подразделениям азербайджанской армии удалось посадить очередной барражировавший над их головами БПЛА противника.

Исследование параметров аппарата показало, что он ориентирован на сбор разведданных. На нем установлены камера и мотор китайского производства, автопилот «Cube» канадского производства, системы GPS и GLONASS. Предполагается, что БПЛА изготовлен в России.

И это не единственный случай. В отличие от фейковых вбросов армянской стороны, азербайджанские военные не спекулируют темой вражеских БПЛА, которые периодически выводятся из строя вооруженными силами Азербайджана.

Так, технические характеристики другого БПЛА, замеченного над территорией Азербайджана, точь-в-точь совпали с параметрами казахстанского TENGRI PRO, который также ориентирован на ведение оперативной разведки.

Все это в Баку видят, анализируют и делают выводы. Конечно, досадно, что дружественные нам страны или их компании снабжают Армению техническими средствами, которые она вовсю использует в своих агрессивных устремлениях против Азербайджана. Хочется верить, что приобретение подобных систем оперативной разведки было осуществлено без ведома казахстанских властей, хотя, как известно, поставки такого рода техники не обходятся без контроля соответствующих инстанций. В этой связи, наверное, не мешало бы вспомнить некоторым псевдопартнерам, к чему приводит в конце концов такого рода медвежья услуга. Им стоило бы призадуматься, на чьей они стороне – на стороне мира в регионе или возобновления новой кровавой войны по их соседству.