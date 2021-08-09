Эксперт: Проект Срединного коридора придаст динамику торговым связям Азербайджана и Кыргызстана

9 августа, 13:55

В начале июля состоялся визит большой делегации из Кыргызстана во главе с министром иностранных дел страны Русланом Казакбаевым в Азербайджан. Предполагаемый спектр сотрудничества оказался очень обширен и порадовал большими перспективами. Как известно, министры обсудили многие аспекты двусторонней повестки дня, расширение торгово-экономических связей, в сфере транспорта и транзита, в том числе привлечение инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону, а также перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Была подчеркнута важность поддержки деятельности Межправительственной комиссии, проведения бизнес-форумов. Как движется сейчас работа по поставленным целям в сфере азербайджано-кыргызского сотрудничества?

Так, по мнению кыргызского политического обозревателя аналитического центра «Prudent Solutions» Насимы Шамсутдиновой активизация отношений с Азербайджаном для Кыргызстана представляет особую значимость и это следует рассматривать не только в контексте общей культурной, языковой и этнической близости, не говоря уже о исторической общности в рамках СССР, но и в рамках развития более обширной сети взаимосвязей между народами стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

«В этом контексте, Азербайджан является лидирующим государством южнокавказского региона, которое сочетает в себе высокие экономические показатели и развитие, современные подходы в политическом управлении, обеспечивающие стабильность политических процессов, а также гибкость и прагматичность внешнеполитических подходов с постоянно растущим авторитетом на международной арене», — отметила кыргызский эксперт.

По ее словам, в свою очередь, Кыргызстан, несмотря на некоторые политические осложнения за последние 2-3 года, благодаря своему географическому положению в Центральной Азии, либеральному экономическому и политическому климату может предоставить Азербайджану прекрасные возможности для реализации его инициатив в Центральной Азии и создать условия для выработки новых направлений сотрудничества в рамках уже общего экономического пространства Центральной Азии и Южного Кавказа.

По мнению эксперта, в этой связи, прошедшие в июле этого года переговоры между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым в Баку, в результате которых стороны договорились о активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и социально-гуманитарных отношений, можно рассматривать как начало более серьезного подхода двух стран друг к другу.

«В частности, цель открыть в Баку торговый дом Кыргызстана может в значительной степени способствовать изучению торгово-экономического потенциала Кыргызстана и продвигать экспортные возможности нашей страны. К примеру, Кыргызстана экспортирует золото, руды и концентраты драгоценных металлов, сельхозпродукцию, мясо, продукцию животноводства, продукцию текстильной промышленности, цемент и другие строительные материалы.

В этой связи, если Турция будет развивать проект Срединного коридора в Центральной Азии, в котором,  несомненно, особая роль будет отведена и Азербайджану, Кыргызстан сможет реализовать не только собственный торгово-экономический потенциал, но и использовать свои географические преимущества — близость с Китаем, что может представлять интерес как для Баку, так и для Анкары. Таким образом, проект Срединного коридора даст еще большую динамику торговым связям Азербайджана и Кыргызстана», — отметила кыргызский эксперт.

Что касается сотрудничества в области масштабных инвестиционных проектов, о чем также говорилось на встрече в Баку, по мнению Н. Шамсутдиновой, является очевидным, что Бишкек придает большое значение привлечению инвестиций и отрыт для реализации совместных проектов с Баку как в области энергетических ресурсов — переработка нефтепродуктов, газовой отрасли, так и в области гидроэнергетики.

«В частности, следует напомнить, что Кыргызстан обладает высоким гидроэнергетическим потенциалом в Центральной Азии, занимая второе место после Таджикистана по использованию водных ресурсов на нужды энергетики. Так, еще в советский период предполагалось строительство дополнительных 26 малых ГЭС на реке Нарын в добавок к существующему каскаду ГЭС.

Более того, Азербайджан и Турция могут подключиться к реализации проектов по транспортировке электроэнергии в Южную Азию — CASA 1000, предполагающих создание высоковольтной линии из Кыргызстана и Таджикистана через Афганистан в Пакистан и Индию», — отметила кыргызский обозреватель.

Как подчеркнула Н. Шамсутдинова, Кыргызстан в настоящее время изучает опыт Азербайджана в создании свободных экономических зон, в частности СЭЗ АЛЯТ, что может дать бесценный опыт функционирования СЭЗ такого уровня.

«Как известно, на переговорах была достигнута договоренность об отправке азербайджанской экспертной группы в Кыргызстан для обмена опытом. Сейчас прорабатываются детали этого визита. Такое практическое сотрудничество в этой области, безусловно, будет взаимовыгодным и отвечает долгосрочным интересам двух стран», — заключила Н. Шамсутдинова.

В. Мансуров

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«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.