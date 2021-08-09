Эксперт: Проект Срединного коридора придаст динамику торговым связям Азербайджана и Кыргызстана

В начале июля состоялся визит большой делегации из Кыргызстана во главе с министром иностранных дел страны Русланом Казакбаевым в Азербайджан. Предполагаемый спектр сотрудничества оказался очень обширен и порадовал большими перспективами. Как известно, министры обсудили многие аспекты двусторонней повестки дня, расширение торгово-экономических связей, в сфере транспорта и транзита, в том числе привлечение инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону, а также перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Была подчеркнута важность поддержки деятельности Межправительственной комиссии, проведения бизнес-форумов. Как движется сейчас работа по поставленным целям в сфере азербайджано-кыргызского сотрудничества?

Так, по мнению кыргызского политического обозревателя аналитического центра «Prudent Solutions» Насимы Шамсутдиновой активизация отношений с Азербайджаном для Кыргызстана представляет особую значимость и это следует рассматривать не только в контексте общей культурной, языковой и этнической близости, не говоря уже о исторической общности в рамках СССР, но и в рамках развития более обширной сети взаимосвязей между народами стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

«В этом контексте, Азербайджан является лидирующим государством южнокавказского региона, которое сочетает в себе высокие экономические показатели и развитие, современные подходы в политическом управлении, обеспечивающие стабильность политических процессов, а также гибкость и прагматичность внешнеполитических подходов с постоянно растущим авторитетом на международной арене», — отметила кыргызский эксперт.

По ее словам, в свою очередь, Кыргызстан, несмотря на некоторые политические осложнения за последние 2-3 года, благодаря своему географическому положению в Центральной Азии, либеральному экономическому и политическому климату может предоставить Азербайджану прекрасные возможности для реализации его инициатив в Центральной Азии и создать условия для выработки новых направлений сотрудничества в рамках уже общего экономического пространства Центральной Азии и Южного Кавказа.

По мнению эксперта, в этой связи, прошедшие в июле этого года переговоры между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым в Баку, в результате которых стороны договорились о активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и социально-гуманитарных отношений, можно рассматривать как начало более серьезного подхода двух стран друг к другу.

«В частности, цель открыть в Баку торговый дом Кыргызстана может в значительной степени способствовать изучению торгово-экономического потенциала Кыргызстана и продвигать экспортные возможности нашей страны. К примеру, Кыргызстана экспортирует золото, руды и концентраты драгоценных металлов, сельхозпродукцию, мясо, продукцию животноводства, продукцию текстильной промышленности, цемент и другие строительные материалы.

В этой связи, если Турция будет развивать проект Срединного коридора в Центральной Азии, в котором, несомненно, особая роль будет отведена и Азербайджану, Кыргызстан сможет реализовать не только собственный торгово-экономический потенциал, но и использовать свои географические преимущества — близость с Китаем, что может представлять интерес как для Баку, так и для Анкары. Таким образом, проект Срединного коридора даст еще большую динамику торговым связям Азербайджана и Кыргызстана», — отметила кыргызский эксперт.

Что касается сотрудничества в области масштабных инвестиционных проектов, о чем также говорилось на встрече в Баку, по мнению Н. Шамсутдиновой, является очевидным, что Бишкек придает большое значение привлечению инвестиций и отрыт для реализации совместных проектов с Баку как в области энергетических ресурсов — переработка нефтепродуктов, газовой отрасли, так и в области гидроэнергетики.

«В частности, следует напомнить, что Кыргызстан обладает высоким гидроэнергетическим потенциалом в Центральной Азии, занимая второе место после Таджикистана по использованию водных ресурсов на нужды энергетики. Так, еще в советский период предполагалось строительство дополнительных 26 малых ГЭС на реке Нарын в добавок к существующему каскаду ГЭС.

Более того, Азербайджан и Турция могут подключиться к реализации проектов по транспортировке электроэнергии в Южную Азию — CASA 1000, предполагающих создание высоковольтной линии из Кыргызстана и Таджикистана через Афганистан в Пакистан и Индию», — отметила кыргызский обозреватель.

Как подчеркнула Н. Шамсутдинова, Кыргызстан в настоящее время изучает опыт Азербайджана в создании свободных экономических зон, в частности СЭЗ АЛЯТ, что может дать бесценный опыт функционирования СЭЗ такого уровня.

«Как известно, на переговорах была достигнута договоренность об отправке азербайджанской экспертной группы в Кыргызстан для обмена опытом. Сейчас прорабатываются детали этого визита. Такое практическое сотрудничество в этой области, безусловно, будет взаимовыгодным и отвечает долгосрочным интересам двух стран», — заключила Н. Шамсутдинова.

В. Мансуров