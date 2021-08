Пионтковский: Появится крючок, с которого уже Украина никогда не позволит соскочить Путину и Лаврову

Попробуем систематизировать те обстоятельства, которые после семи лет (или семи столетий) российско-украинского противостояния представляются на сегодняшний день более или менее очевидными.

1). У Украины нет ресурса для возвращения временно оккупированных территорий (Крым, ОРДЛО) силой. Естественно она не планирует подобных действий.

2). Полное политическое подчинение всей Украины останется сакральной квазирелигиозной целью российского государства до последней минуты существования правящего в ней сегодня режима.

3). В случае прямого военного вторжения РФ вглубь Украины войска США не будут посланы для боевых действий на стороне Украины.

(Во-первых, президент США не сможет объяснить своим избирателям, почему там должны гибнуть американские солдаты. Во-вторых, любая конвенциональная война между РФ и США чревата ядерной эскалацией, о чем не случайно так настойчиво и эмоционально напоминает президент РФ. Именно поэтому Украину не принимают в НАТО, а не потому, что она не провела каких-то там судьбоносных реформ.)

4). США, однако, выполнят озвученные ими в апреле-мае обязательства/предупреждения украинскому и российскому руководству на случай подобного сценария. А именно: резкое ужесточение экономических санкций (отключение от SWIFT, нефтяное и газовое эмбарго, арест «русского триллиона») и широкое военное сотрудничество (поставки современных вооружений, обмен разведданными, советники). Практически, реализация статуса Украины как MNNA (major not-NATO ally).

Отказ от этих обязательств будет невозможен для администрации Байдена как по внутриполитическим (двухпартийное давление конгресса) так и по внешнеполитическим причинам (угроза полного обвала доверия к США и в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе).

5). Украинская армия способна оказать серьезное сопротивление агрессору. Ценой, заплаченной «глубинной» Россией за фантомную имперскую спесь ее «элит», станут десятки, если не сотни тысяч жизней российских военнослужащих. При всей своей пассивности и покорности российское общество не настолько заражено державным победобесием вождей, чтобы равнодушно принять эту цену.

6). Осознавая п.п. 4 и 5, Кремль намерен реализовать свою сверхзадачу (п.2) методом принуждения Украины к «финляндизации». А именно: заставить Украину легализовать в своем правовом и политическом поле российский военно-террористический плацдарм ОРДЛО, ничего внутри него не меняя. На языке Кремля это называется «выполнение минских соглашений», хотя именно Москва уже более 6 лет не выполняет их базовые положения – прекращение огня и вывод российских военнослужащих.

7). На саммите в Женеве Путин добился крупного дипломатического успеха. Продав Байдену воздух – отказ от прямого военного вторжения – он заставил того в ответ публично промямлить некую фразу о «выполнении минских соглашений». Ее немедленно с энтузиазмом подхватили европейские союзники США. Макрон и Меркель буквально завалили Зеленского своими кластерами и формулами Штайнмайера. Апофеозом фестиваля «атлантического единства» стало соглашение Байдена-Меркель о СП-2, предательское по отношению к Украине.

8). Эта цепочка шагов Запада навстречу Путину вызвала почти единодушное осуждение американского истеблишмента (deep state) – «Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva» – и серьезный раскол внутри администрации США.

В ходе текущих переговоров по подготовке визита президента Зеленского в Вашингтон украинская сторона категорически отказалась от согласованного Западом и Кремлем за ее спиной плана «финляндизации Украины». Американские собеседники (Госдеп) проявили понимание этой позиции. Источники из обеих делегаций утверждают, на условиях анонимности, что в итоговом коммюнике саммита не будет ни слова о «выполнении минских соглашений» и тем более о каких-то кластерах или формулах. США не примут участия в принуждении Украины к финляндизации, оставив эту сомнительную миссию европейским поклонникам Путина. Что касается судьбы проекта СП-2, она будет решаться в Конгрессе США (палата представителей приняла вчера закон, запрещающий Байдену отменять санкции против СП-2, и направила его в сенат) и на сентябрьских выборах в ФРГ.

9) Развращенный успехом Женевы, Путин ждет совсем иного результата от визита Президента Украины в Вашингтон. Его группа влияния в Белом Доме настойчиво предлагает Байдену дать Зеленскому отеческую рекомендацию: «Идите, молодой человек, и выполняйте минские соглашения, как Вам советуют мои коллеги по G20 крупные государственные деятели современности Путин, Меркель, Макрон. Эти добрые люди желают мира и процветания Вашей замечательной стране».

Независимо от действий любой другой державы, суверенная Украина откажется от приглашения на казнь «финляндизации». Путин и Лавров обнаружат себя в новой реальности.

Этим двум видным представителям одного народа аукнется их циничная сентенция по адресу меньшего представителя того же одного народа – «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений. Пусть он извивается на нем, как можно дольше».

Не будет больше минских соглашений, зашкваренных самой Москвой. И их крючка. Зато появится другой крючок, с которого уже Украина никогда не позволит соскочить Путину и Лаврову и на котором им придется извиваться до конца их политической или физической жизни. Крючок оккупированного ими ОРДЛА, с которым они не знают теперь, что делать: признавать, аннексировать, аннигилировать. Это уродливое ОРДЛО никогда на хрен не было им нужно как таковое (в отличие от Крыма), а использовалось исключительно как инструмент подчинения и разрушения всей Украины под фальшивым предлогом якобы восстановления ее территориальной целостности.

ОРДЛО – это не территория, это образ мыслей. Случайная аббревиатура, неожиданно ставшая емким звуковым иероглифом, в котором гармонично заиграли многие обертона: Орда, Мордор, Мурло, Оно, Моторыло, ЛОН (Лагерь особого назначения).

Созданное Кремлем ОРДЛО – это нечто из знаменитого фильма, стремящееся максимально заполнить все живое, окружающее его. Вот пусть оно заполняет теперь Российскую Федерацию на радость одному путинскому народу.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru.