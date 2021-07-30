Новая реальность: Азербайджан сегодня создает будущее

«Азербайджанский народ своей Победой создал новую реальность в регионе» — именно эту мысль глава государства Ильхам Алиев позиционирует практически во всех своих официальных выступлениях.

Данный меседж адресован как для внутренней, так и для внешней аудитории. Жаль, но большинство аналитиков слишком поверхностно подходят к трактовке данного понятия.

Считаю, что подобная формулировка Президента требует от нас мыслить будущими категориями. «Новая реальность» — это наше новое будущее. Будущее, в котором будут жить новые поколения, для которых минувший конфликт будет восприниматься всего лишь параграфом из учебника истории.

И как же далеки от правды и объективности те, кто в это время топчется на месте, пытается хоть как-то оттенить значимость исторической победы, при этом иронизируя на тему колоссальных инфраструктурных работ, которые стремительно ведутся на освобожденных нами территориях!

Сегодня инициируются проекты, которые в будущем станут символом мира, прогресса и модернизма всего региона. Это будет новой реальностью не только для Азербайджана, региона и близлежащих стран, но и для всех тех стран, которые имеют тут свои геополитические интересы. Тем самым можем утверждать, что наша Победа поменяла не только геополитические приоритеты многих стран, но и внесла корректировку в глобальные геополитические стратегии.

Буду вынужден повториться, но в данном контексте необходимо рассуждать категориями будущего времени. «Новая реальность» — это не просто прекращение конфликта и, как следствие этого, появление возможности реализации новых экономических, энергетических, логистических и прочих проектов. Новая реальность – это новый облик, новое мышление, новые подходы, новые профессиональные стереотипы, новые образы современного человека, новые модели планирования и управления, модернизация сельского образа жизни, новое видение толерантности, новые прецеденты общественного согласия, которые будут задавать тон в процессах восстановления глобального имиджа политики мультикультурализма.

На самом деле создаваемая «новая реальность» становится некой миссией Азербайджана, которую страна должна будет нести в глобальной системе международных отношений. Азербайджан внес поправку в современную повестку международных отношений. Данная победа олицетворяет торжество справедливости. «Благодаря» двойным стандартам, дееспособности международного права и международному лицемерию современный наш мир уже успел соскучиться, по справедливости. Азербайджан своей победой подарил миру надежду на эту справедливость.

В современной политической истории мира создан позитивный инцидент, который демонстрирует, что вопреки «двойным стандартам» народ может сам восстановить историческую справедливость.

Торжество справедливости, международного права и исторической правды также являются частью новой реальности. Развивая контекст, можем сказать, что благодаря Победе, гуманитарным инициативам, активному участию в обеспечении энергетической безопасности, ведущей позиции в вопросах глобального характера Азербайджан доказал, что, даже не будучи сверхдержавой, страна может стать ведущим фактором международных отношений. Тем самым Азербайджан вновь ломает международные стереотипы. Конечно, подобная позиция требует сил и наличия международных единомышленников. Отчасти именно этим и объясняется некоторая внешняя активность Азербайджана. Считаю, что именно в этом ключе необходимо рассматривать осуществляемую сегодня системную рокировку наших дипломатов.

Тот факт, что Президент Ильхам Алиев осуждает факт несправедливого распределения вакцин против ковида в мире, вновь косвенно указывает на силу страны и политическую волю Президента.

Цитата из интервью главы государства:

«Приведу один пример. Согласно информации, Канада заказала 154 млн доз вакцины для граждан своей страны. При этом население Канады составляет 38 млн человек. Т.е. в 4 раза больше, чем ее население. Таким образом, 120 млн человек не хватит вакцины. Эти люди не получат вакцину, а значит заболеют и умрут. Но им это безразлично. Они руководствуются исключительно своими эгоистичными интересами. О какой справедливости может идти речь, о правах человека? Получается, что права жителей из бедных стран ущемляются, их здоровье подвергается риску. А в то же время богатые страны обеспечивают свои интересы.»

Согласитесь, что это сильная риторика руководителя ведущей страны, а не вовсе ведомой. Вот, в частности, о чем нужно говорить в контексте создаваемой новой реальности.

«Новая реальность» заключается также и в том, что сегодня переоформляется образ всего Кавказа. Дипломатическая активность, гуманитарные инициативы, курс на демократическую переориентацию политической системы, экономические нововведения, международные мероприятия, культурное многообразие страны и прочие факторы меняют политическое отношение к всему региону. Условно говоря, навязанный термин «лицо кавказского происхождения», который косвенно определял геополитический статус региона и расположенных здесь стран, нивелируется и постепенно формируется новый образ. Таким образом, «новая реальность» подразумевает также формирование новых социо-политических стереотипов.

Асиф Адиль