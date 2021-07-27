Провокации на два фронта

Никол Воваевич Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, вновь оправдал своё далеко не лестное прозвище «Паш Ын Нян» — по аналогии с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Северная Корея в не такие уж давние времена пыталась несколько раз обменять приостановку своей ядерной программы на новые транши гуманитарной помощи. А Армения в очередной раз пытается подороже продать России свою лояльность. Впрочем, расскажем по порядку.

Напомним: 26 июля состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и Артака Карапетяна, который назначен в Армении первым заместителем и исполняющим обязанности министра обороны Армении — после отставки с этого поста Вагаршака Арутюняна. 27 утром, по сообщению армянских СМИ, Артак Карапетян вылетел в Москву, что уже само по себе примечательно.

Как уверены многие эксперты, знакомые с тонкостями кадровой политики Еревана, Артака Карапетяна вызвали в Москву на собеседование и утверждение. Полным военным суверенитетом Армения не обладает и делит контроль над собственной армией с Москвой — после создания совместных группировок сухопутных сил и сил ПВО сомнений здесь, по совести говоря, не осталось. Так что собеседование с Шойгу перед назначением нового министра — это вовсе не нонсенс. Особенно теперь, после разгрома в 44-дневной войне, когда в обеспечении безопасности Армении полагаться приходится на Россию, а не на собственные изрядно потрепанные силовые структуры.

Но вот что примечательно. Как раз в промежутке между телефонным разговором Артака Карапетяна с Сергеем Шойгу и его вылетом в Москву в Армении устроили очередное «дипломат-шоу». Линн Трейси, посла США в Армении, в очередной раз привезли на границу Азербайджана и Армении — как раз туда, где Ереван накануне устроил очередной виток провокационной игры с огнём. Правда, удалось ли Еревану добиться для себя ощутимых дивидендов — вопрос по меньшей мере открытый.

А вот тут нужны подробности. Понятно, что от американского дипломата в Ереване ждали громких деклараций в поддержку Армении — и, если называть вещи своими именами, не дождались. Госпожа Трейси ограничилась заявлением, что США отвергают применение силы при делимитации границы, привержены работе со всеми сторонами и призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никаких обвинений в адрес Азербайджана и тем более призывов к «немедленному выводу азербайджанских войск с суверенной территории Армении», на что, без сомнения, рассчитывали в Ереване, не последовало. Да и по поводу заявления Трейси о Минской группе Армении тоже вряд ли стоит так уж обольщаться. Да, о Минской группе в Ереване говорят чаще, чем в Баку, но, во-первых, у США здесь свой интерес — Вашингтон остался за бортом урегулирования, а Минская группа и статус ее сопредседателя — надежная возможность в процесс вернуться. Во-вторых, даже возобновление переговоров в рамках Минской группы еще не даёт Армении права отказаться от выполнения обязательств, прописанных в заявлении от 10 ноября 2020 года, как и надежд на возвращение к «казанским», «мадридским» и прочим документам. И самое главное, возобновление работы этого переговорного формата априори не может произойти без согласия Баку. Где выиграли войну, усилили свои политические и дипломатические позиции и теперь диктуют свои условия. Тем более что международное право на стороне Азербайджана.

Но есть еще одна сторона вопроса. Шоу с вояжем госпожи Трейси на неспокойную границу Азербайджана и Армении, устроенное как раз накануне переговоров Артака Карапетяна с Сергеем Шойгу, предназначалось прежде всего Москве, а не Вашингтону, не Баку и даже не Еревану. Как и недавние «рискованные манёвры» Армении на западном направлении, от назначения первым заместителем министра иностранных дел и исполняющим обязанности главы ведомства «соросенка» Армена Григоряна (который пока что не удостоился аудиенции у Лаврова) и до «обнимашек» с Францией. Все эти телодвижения призваны прежде всего убедить Москву, будто бы у Армении есть альтернатива, и подтолкнуть ее к более активной помощи Еревану — если там, конечно, не желают потерять свой форпост.

Только вот… насколько убедительно смотрелся весь этот балаган в то время, когда у Армении не хватило пороха отправить своих «зинворов» на учения в Грузию, а будущий министр обороны отправляется «на собеседование и утверждение» в Москву? И да, какие выводы сделают там из очередных попыток Армении продавать свою лояльность по новому кругу?

Нурани, обозреватель