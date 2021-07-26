«Приграничный террор» — то, что происходит сегодня на государственной границе Азербайджана и Армении, вполне заслуживает такого определения. Уже в конце минувшей недели армянский снайпер застрелил азербайджанского солдата — впервые после войны. А сообщения о все новых и новых «инцидентах» приходят с пугающей регулярностью. Причем обстрелы становятся все более интенсивными, что уже априори не похоже на случайность. Если раньше палили из стрелкового оружия, то теперь уже в ход пошли гранатометы. Как бы это тоже стандартный «арсенал пехотинца», но сам факт роста интенсивности огня и, скажем так, «укрупнения калибра» налицо. И вот это по-настоящему опасно, особенно если учесть, что одновременно Армения отказывается работать над мирным договором, усиливает «войну слов» и открыто подтверждает свои претензии на Карабах. Все это очень мало похоже на спонтанные инциденты. Уже неделю назад в СМИ начали «продавливать» новости, якобы зловредные азербайджанцы «забросали камнями армянские машины» на участке армянской стратегической автотрассы, проходящем по азербайджанской территории — том самом, где местных националистов ну до ужаса нервировал плакат «Добро пожаловать в Азербайджан!» Не говоря о том, что процесс делимитации и демаркации границ вообще вызывает в Армении настоящую истерику — ведь Еревану и здесь приходится терять незаконно «прихватизированные» территории. Это, так сказать, программа-минимум. А программа-максимум — сорвать вообще процесс послевоенного урегулирования, который идет не по ереванскому сценарию. И совсем хорошо, если, по мысли ереванских стратегов, удастся втянуть в конфликт ОДКБ, чьи гарантии уже «включаются» на государственной границе, или Францию, чьё поведение на Южном Кавказе становится все более «отклоняющимся».

Наконец, есть и сугубо военная «составляющая». Кельбаджарский район недавно освобождён от армянской оккупации, а значит, оборудовать позиции, создавать инфраструктуру, налаживать пути снабжения азербайджанской армии приходится с нуля. Неудивительно, что в Армении сочли это время удачным «сезоном провокаций».

Намеренно оставим в стороне чисто военные результаты армянской «игры с огнём», хотя эвакуация с границы сотрудников армянских горнорудных предприятий даёт пищу для размышлений. Важно другое. Никуда не делся общий расклад сил. И в результате продолжения такой игры на обострение Армении придётся столкнуться с еще большими территориальными потерями, чем даже в самых кошмарных снах ереванских политиков. Просто потому, что происходящее на границе вызывает стойкое ощущение «дежавю». Примерно так развивались события год назад, когда Армения перенесла центр тяжести своей военно-провокационной активности на Товузский участок государственной границы. Тогда в Армении тоже рассчитывали «подвинуть» границу, разорвать ненавистные трубопроводы, а еще втянуть в конфликт союзников по ОДКБ, и прежде всего Россию. Но была и еще одна составляющая. Как раз накануне в Газахе и Товузе Азербайджан на некоторых ненарушенных участках границы заменил армию на пограничников, и в Ереване решили, что с «погранцами» справиться будет легче.

А в результате Армения получила 44-дневную войну и оглушительный разгром. А иностранная помощь явно не оправдала надежд и не привела к ожидаемым результатам.

На сей же раз, предупреждают эксперты, ситуация для Еревана еще более рискованная. Если не сказать больше. И дело не только в военном раскладе. Отказавшись работать над мирным договором с Азербайджаном, Армения по сути дела поставила «в режим непризнанности» и собственные границы с Азербайджаном. А устроив военные провокации одновременно с «войной слов» и обозначением в заявлениях МИДа Армении притязаний на Нахчыван и Гянджу, назовём вещи своими именами, делает шаг к их силовой перекройке. Инициатива Еревана в этом вопросе вполне читаемая.

Но при нынешнем раскладе сил «игра на обострение» и территориальные притязания на основе весьма зыбких исторических критериев — это первый шаг к восстановлению в регионе реальных исторических границ. Тех самых, согласно которым и Зангезур, и Гейча — это исторические азербайджанские территории, и если Иреван был уступлен Армении в обмен на отказ от территориальных претензий на другие регионы, а претензии продолжились, то под вопросом и права Армении на ее нынешнюю столицу.

Так что Еревану лучше вовремя сделать выводы из того, что территория, откуда велся огонь по азербайджанским позициям, в релизе минобороны названа не «Варденисским», а Басаркечарским районом. Если, конечно, по ту сторону границы еще сохранились осколки здравого смысла.

Нурани, обозреватель

Minval.az