Послевоенный расклад на Южном Кавказе определяет Азербайджан — программное интервью президента нашей страны Ильхама Алиева подтвердило это еще раз. Глава государства не просто приводил цифры — Ильхам Алиев уверенно очертил те самые контуры послевоенного Южного Кавказа и озвучил несколько важных тезисов.

Так, вопреки алармистским прогнозам, 44-дневная война вовсе не подорвала азербайджанскую экономику. Она продолжает расти, причем завидные темпы — 16%! — показывает именно ненефтяной сектор. Которому приходится «держать удар» еще и в связи с пандемией коронавируса, которая практически «выключила» туризм и связанные с ними сектора малого бизнеса. Уверенный рост показывает сельское хозяйство. Выросли — выросли на целый миллиард «зеленых», несмотря на неблагоприятные колебания курса доллара и цен на золото и несмотря на войну! — золотовалютные резервы. И только начинает по-настоящему разворачиваться горнорудный сектор экономики, где немаловажную роль будет играть добыча золота, в том числе на освобождённых от армянской оккупации землях. Восстановление которых Азербайджан финансирует за свой счёт, и иностранные партнеры выступают здесь в роли подрядчиков.

Изменилась — и это еще мягко сказано! — ситуация во внешней политике, где Азербайджан уверенно проводит свою наступательную дипломатию. Ильхам Алиев упомянул и выход на новый уровень союзнических отношений Азербайджана и Турции, и свой успешный визит в Россию, и Движение неприсоединения, и отношения с соседними Грузией и Турцией. Подробно проанализировал недавний визит в регион президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, подчеркнув, что Азербайджан выстраивает с Европой именно отношения равноправного партнёрства, что наша страна успешно реализовала проект Южного газового коридора, а Евросоюз проявляет все больше внимания к инфраструктурным и транспортным возможностям Азербайджана, включая Алятский морской порт. После чего подвёл итог: «В дипломатической плоскости: Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, соседние страны – Турция, Иран, Грузия, мусульманский мир, Движение неприсоединения – все эти контакты развиваются в позитивном русле. Сегодня мы в определенной степени, пока не могу сказать в значительной степени, но в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении, и это реальность».

Без сомнения, подробного экспертного анализа требует каждый из озвученных президентом тезисов. Но по вполне понятным причинам в фокусе внимания азербайджанской аудитории по-прежнему Карабах —уже в формате постконфликтного урегулирования, где вопрос статуса Карабаха уже закрыт, а ведущие мировые центры силы поддерживают позицию Азербайджана по скорейшей делимитации границ и подписанию с Арменией мирного договора.

Но Азербайджан здесь умело сочетает дипломатию с военной сферой. Цитировать Аль Капоне с его «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом», говоря о большой дипломатии, может кому-то показаться моветоном, но, как показали предыдущие четверть века безрезультатных переговоров, призывы к миру и апелляции к международному праву в современном мире уже не работают. По крайней мере в случае с Арменией.

Но теперь президент Азербайджана в своем интервью, в числе прочего, отмечает: «Мы создали новую реальность, и не только в Карабахской зоне. При формировании новой повестки дня уже и вопрос статуса остался в стороне, и слово «Нагорный Карабах» не употребляется. Необходимо было добиться этого. Эти вопросы возникли не сами по себе, не упали с неба». Как подчеркнул глава государства, «раньше я говорил о наступательной дипломатии, она на месте, а сейчас наша наступательная политика в целом. И Армении придется с этим считаться, принять новые реалии – хочет она того или нет. Она никогда не должна забывать, что железный кулак на месте».

А вот тут вспомним: как подчеркнул Ильхам Алиев в том же интервью, в Кельбаджарском и Лачинском районах, то есть вплотную к границе с Арменией, строятся дороги военного назначения общей протяжённостью более 700 км. Добавим от себя: регулярно поступают сообщения и об открытии в освобождённых районах новых воинских частей. Азербайджан не впал в победную эйфорию. Наша страна не снижает внимания к армии, не сокращает военных расходов — как раз наоборот, наша страна работает — и успешно работает! — над повышением своей военной мощи, прежде всего на самых важных и чувствительных направлениях, открывает воинские части и строит дороги военного назначения. Мирный договор все еще не подписан, в Армении регулярно озвучивают провокационные заявления, а значит, Азербайджан должен быть готов к любому развитию событий. И в результате впечатляющий военный «кулак» создается в Восточном Зангезуре — вплотную к Западному. Словом, армянским стратегам есть над чем подумать.

И вот здесь уже нелишне вспомнить: в ходе своей поездки по западным регионам Азербайджана президент Ильхам Алиев посетил Гянджу, где побывал и на месте ракетного удара по жилым домам — тягчайшего военного преступления Армении в ходе 44-дневной войны. Что тоже представляет собой недвусмысленный месседж. Особенно на фоне нынешних лихорадочных «перетрясок» в армянском министерстве обороны. Напомним: здесь ушёл в отставку бывший глава этого ведомства Вагаршак Арутюнян, тот самый, который в начале 44-дневной войны открыто делился в эфире «России 24» своим «гениальным» планом: намеренно бить по мирным кварталам азербайджанских городов, это вызовет панику и облегчит их «захват». А это верный признак: за ракетными ударами по Гяндже, Тертеру, Барде, Мингечауру стояли планы их оккупации. Что уже позволяет судить о масштабах и географии обещанной Ереваном «новой войны за новые территории». По задумке ее авторов, в результате Азербайджану еще долго должно было бы быть не до реванша в Карабахе, не до «Южного газового коридора» и не до инфраструктурного-транспортных проектов, которые сегодня привлекают столь пристальное внимание Евросоюза. Только вот не ждали, что, несмотря на все самолёты со «стройматериалами» и «гуманитарной помощью», война закончится освобождением Шуши, а не оккупацией Гянджи. И отставку Вагаршака Арутюняна можно было бы посчитать позитивным признаком, если бы не кандидатура его преемника.

Решением и.о. премьер-министар Никола Пашиняна первым заместителем министра обороны назначен первый заместитель начальника Генштаба Аршак Карапетян. Тот самый, который накануне апрельских боев 2016 года занимал пост начальника управления разведки Генштаба и распрощался с должностью после разгрома под Лелетепе. И если в Армении вновь отряхивают от нафталина и возвращают в руководящие кресла авторов и соучастников провалившихся военных авантюр — в таком случае министерство обороны Армении лучше сразу переименовать в «министерство неудавшихся нападений». Просто потому, что новая провокационная возня и новый разгром в этом случае будут фактически предопределены.

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