Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что исламская республика вела с Оманом консультации по новому раунду переговоров с США, но удары Израиля заставили Тегеран и Вашингтон сойти с пути дипломатии.

«Мы консультировались с оманским коллегой [Бадром аль-Бусаиди] о проведении нового раунда переговоров с представителями правительства США, но агрессивные действия сионистского режима, который напал на Иран и убил военачальников и представителей академической элиты, сбили [нас] с пути дипломатии», — сказал Арагчи в ходе телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.