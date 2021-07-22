Лето — традиционное время политического затишья. Но очень многие косвенные признаки указывают: контуры политической архитектуры Южного Кавказа после победы Азербайджана в 44-дневной войне закладываются именно теперь. Где изрядную пищу для размышлений дают, в частности, традиционные учения в Грузии — Agile Spirit 2021 («Проворный дух»), которые проводятся под эгидой НАТО. В них принимает участие Турция, как страна, входящая в альянс. В Грузию прибудут азербайджанские военнослужащие. А вот армянских «зинворов» не будет.

Теоретически здесь есть пространство для рассуждений в стиле «только в ноябре закончилась война, еще не найдены и не идентифицированы тела погибших, и как вы себе представляете совместные учения?» Но участие в учениях НАТО Азербайджана и отказ от них Армении — это еще и информация к размышлению о том, какие подвижки происходят на западном «векторе». Где Азербайджан в очередной раз продемонстрировал эффективную политику и ту самую достойную дипломатию, заодно опрокинув изрядную толику шумных прогнозов и аналитических выкладок.

Впрочем, если уж быть до конца откровенными, то решение Азербайджана участвовать в учениях НАТО в Грузии надо рассматривать, скажем так, в контексте. Где изрядную пищу для размышлений даёт визит в нашу страну председателя Еврокомиссии Шарля Мишеля, тот самый, в ходе которого еврочиновник высшего ранга ни разу не произнёс выражения «Нагорный Карабах» и тем более не заикнувшись о его «статусе» или еще чем-нибудь в том же роде.. Президент Азербайджана подарил европейскому гостю книгу «Карабах до и после оккупации». Шарлю Мишелю уже не показывали лагерей беженцев —его знакомили с наземным центром управления азербайджанскими спутниками и продукцией азербайджанских виноделов. Ситуация изменилась, Азербайджан выиграл войну и доказал свой статус лидера региона. Пашинян может, конечно, ябедничать и жаловаться на бакинский Парк трофеев — в Евросоюзе сделали выводы из победы Азербайджана и разгрома Армении. И тем более осознают, что Азербайджан для Европы — это не очередной проситель в приемной, а ценный и надёжный партнёр, которому есть что предложить своим визави. И самое главное, это состоявшееся государство, а не форпост.

А теперь участие Азербайджана в натовских учениях, о чем было объявлено практически синхронно с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву— это еще один ясный сигнал: в Баку сохраняют добрососедские отношения с РФ, но при этом выстраивают успешное партнёрство с западными институтами, включая не только ЕАС, но и НАТО.

А вот проявились эти тренды на фоне очередного взлёта моды на прогнозы «прозападного рывка» Армении. Где аргументы прямо-таки «отскакивали от зубов»: тут и объявленный, но еще не стартовавший визит в Ереван президента Франции Макрона, и решение Еврокомиссии выделить Армении 2,6 миллиарда евро финансовой помощи, и даже вероятное назначение на пост главы МИДа «соросенка» Армена Григоряна.

А на выходе Пашинян собирает заседание правительства и поёт дифирамбы Кремлю. А еще раньше Армения отказывается от участия в натовских учениях в Грузии, и вряд ли только потому, что там будут представлены Азербайджан и Турция. Проще говоря, у Армении хватило решимости и политической воли только на разговоры в телеграмм-каналах, могут ли появиться на границе с Азербайджаном французские миротворцы, но не на реальное дистанцирование от России.

Но так ли это неожиданно?

Об этом сегодня сторонники «европейской мечты в переводе на армянский» не очень любят вспоминать, но в 2013 году Ереван уже готовился к «еврорывку». Армения при Серже Саргсяне вела переговоры с ЕС и даже готовилась подписывать соглашение об ассоциации, но затем передумала и вступила в ЕАЭС — просто потому, что ее экономика банально не выдержала необходимости приобретать энергоносители по мировым ценам.

И теперь у Еревана вряд ли прибавилось силёнок и пространства для манёвра.

Восстанавливать свою разбитую армию Армения собирается сегодня за счёт помощи России. Ее границы с Турцией и Ираном по-прежнему охраняют российские пограничники. Они же контролируют КПП в международных аэропортах. Россия владеет, а значит, и содержит армянскую инфраструктуру. И каким бы щедрым ни выглядел в этих условиях пакет финансовой помощи от Европы, в Ереване вряд ли поставят под угрозу все то, что получают от Москвы.

Другой вопрос, получится ли у Еревана довести свои «разговоры в пользу Европы» хотя бы до того уровня, чтобы создать предмет торга с Москвой. Где тоже прекрасно понимают, что в нынешней ситуации деваться Армении некуда — несмотря на все реверансы с Макроном и книксены с Шарлем Мишелем.

И самое главное, Европа состоит не только из заведомых клиентов «армянского лобби». И здесь рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) сработает закономерность, о которой на днях напомнил украинский эксперт Борислав Береза. Комментируя вывод войск США из Афганистана и говоря о возможных рисках такого решения, он заметил, что «США прекрасно все осознают, но есть более весомые аргументы за вывод войск. И самый главный аргумент, что Афганистан за все эти годы так и не стал для них успешным кейсом, а большинство граждан Афганистана и не хотят изменений. Значит нет смысла вкладывать деньги, время, ресурсы и жертвовать жизнями граждан США». После чего привёл пусть и циничную, но меткую американскую поговорку: «Слезь с лошади. Она уже сдохла». И точно так же в Европе не могут не задавать себе вопросов: а есть ли смысл не просто кидать Еревану подачки, а вкладывать в Армению серьёзные ресурсы, создавая себе неизбежные сложности в Баку и Анкаре, если в Ереване по-прежнему предпочитают держаться за подол матушки-России?

И вот это уже серьезно.

Нурани, обозреватель

Minval.az