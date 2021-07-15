Позиция властей Азербайджана показывает, что они «не хотят» разблокировать региональные коммуникации и «намерены держать» Армению в блокаде. С таким странным заявлением выступил в четверг на заседании правительства Армении и. о. премьер-министра Никол Пашинян

По его словам, рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана проводит довольно «конструктивную работу» для открытия коммуникаций.

«В этой связи непонятные заявления Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре никак не связаны с работой комиссии, а также с содержанием заявления лидеров трех стран от 11 января в Москве, где говорится о том, как должен реализовываться пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября».

«Их цель — продолжить политику блокады Армении. Но мы продолжим работу в трехсторонней группе, чтобы прорвать эту блокаду и с российскими и международными партнерами достичь открытия сообщения», — важно заявил он.

Президенты Турции и Азербайджана в июне подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи и оговаривает создание Зангезурского транспортного коридора.

Комментируя соглашение, президент отмечал, что «сегодня мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который свяжет автодорогой и железной дорогой Турцию и Азербайджан, но и предпринимаем практические действия».

Накануне один из влиятельных российских парламентариев, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонним соглашением по Карабаху.

«Правильно сказал Эрдоган, обращаясь к Армении: армянам выгодно сейчас открывать границы. Зангезурский коридор предусмотрен трехсторонним соглашением — но армяне должны сказать туркам: откройте и вы границы, мы начнем торговать! И Азербайджан пусть откроет границы — армяне пройдут тогда железной дорогой до России!». Вот что армянам сейчас важно! Армения ведь сидела в окружении десятилетиями, армяне вывозили из страны детей, особенно мальчиков, чтобы те не угодили на войну! Но теперь карабахский узел развязан — с помощью войны, к сожалению. Ну так откройте страну, задышите, сделайте так, чтобы вам было хорошо!», — предупредил Калашников

Minval.az