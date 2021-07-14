Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников дал интервью российскому изданию «Свободная пресса», в котором коснулся создания Зангезурского коридора и ситуации на армяно-грузинской границе.

«Я всегда призывал к трехстороннему решению вопросов с постсоветскими республиками — меня за это критиковали в Армении. Как так, вы почему не за нас? Я всегда отвечал: ни в какой Минской группе вы свои вопросы не решите. Ни американцы в этом не заинтересованы, ни французы — им нужно России навредить, зачем им Южный Кавказ успокаивать? Я говорил об этом не только в прессе. Я говорил это лично президенту Ильхаму Алиеву, и лично Сержу Саркисяну, когда он был президентом… Они соглашались со мной. Я говорил: почему трехсторонний формат? Это важно для Армении и Азербайджана, и обе страны уважают президента Путина. Почему бы не воспользоваться этим?», – отметил он.

«Правильно сказал Эрдоган, обращаясь к Армении: армянам выгодно сейчас открывать границы. Зангезурский коридор предусмотрен трехсторонним соглашением — но армяне должны сказать туркам: откройте и вы границы, мы начнем торговать! И Азербайджан пусть откроет границы — армяне пройдут тогда железной дорогой до России!». Вот что армянам сейчас важно! Армения ведь сидела в окружении десятилетиями, армяне вывозили из страны детей, особенно мальчиков, чтобы те не угодили на войну! Но теперь карабахский узел развязан — с помощью войны, к сожалению. Ну так откройте страну, задышите, сделайте так, чтобы вам было хорошо!», — добавил Калашников.

Говоря о ситуации на армяно-грузинской границе, Калашников назвал глупостью попытки Армении вовлечь ОДКБ в урегулировании приграничного спора с Азербайджаном.

«С армянами возникла ситуация, когда азербайджанцы зашли за «красную линию» на участке протяженностью два километра. И Ереван воззвал: ОДКБ, помогите! Я общался с армянской делегацией, и прямо спросил: вы представляете, насколько сложна делимитация? А вы с Азербайджаном даже дипломатические связи не установили! Делимитация — это предмет переговоров, а не войны за два километра границы. Какой смысл для Еревана в привлечении ОДКБ — в том, чтобы совершенно разрушить отношения, которые только-только начали складываться с Баку?! Решать такие вопросы военной силой, да еще за счет привлечения России — глупость полная, ОДКБ не для этого создавалась!», — отметил он.

Minval.az