Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов описал будущее ирландца Конора Макгрегора в спорте. Интервью с россиянином опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

32-летний россиянин убежден, что Макгрегор не сумеет вернуться на прежний уровень и конкурировать в борьбе за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Пик в карьере бывает только раз, вернуться на этот уровень уже нельзя. Конечно, можно драться с парнями вроде Дональда Серроне и выглядеть хорошо», — отметил Нурмагомедов.

«Макгрегор хорош для самого промоушена, он привлекает аудиторию. Чтобы я сделал на месте UFC? Дайте ему еще один бой против Дастина Порье. Он снова проиграет, и можно от него избавиться», — считает Нурмагомедов. Он добавил, что «UFC выжмет из Макгрегора все соки».

Макгрегор сломал ногу и не сумел продолжить поединок против Порье на турнире UFC 264. Глава UFC анонсировал новый бой между ними.

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