Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал ошибку ирландца Конора Макгрегора перед поединком с американцем Дастином Порье. Его слова в своем Twitter приводит журналист ESPN Бретт Окамото.

«Перед боем с Порье мы видели фейкового Конора. Я думаю так. Пару месяцев назад он был милым, а теперь такой. Выглядело фальшиво. Поэтому его треш-ток не сработал на Дастина. По-моему, это была его большая ошибка. Он потратил слишком много сил, пытаясь залезть сопернику под кожу», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что Макгрегору вообще не следовало концентрироваться на оппоненте, а стоило думать только о себе. При этом Нурмагомедов посчитал, что Порье выиграл бы у ирландца в 100 случаях из 100.

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