Футболистов турецкого футбольного клуба «Галатасарай», прибывших в Грецию на товарищеский матч с местным «Олимпиакосом», в понедельник, 12 июля, не пустили в страну из-за отказа пройти экспресс-тест на COVID-19 в международном аэропорту Афин Элефтериос Венизелос. Такой приказ отдал замминистра гражданской защиты и антикризисного управления республики Никос Хардалиас.

В понедельник в аэропорту отказались принимать результаты проведенного в Турции ПЦР-тестирования футболистов и персонала турецкой команды и потребовали, чтобы клуб прошел повторное тестирование.

«Для въезда команды «Галатасарай» применяется всё, что предусмотрено в совместном министерском решении 2978 ч. Б 7-7-2021, и в соответствии с п. 5 ст. 3, где прямо предусмотрено, что все путешественники в Грецию, независимо от гражданства и способа въезда в страну, подлежат лабораторному контролю методом ПЦР или тесту для быстрого обнаружения антигена коронавируса COVID-19 на основе санитарного алгоритма», — цитирует Хардалиаса «РИА Новости».

По словам замминистра, служба гражданской защиты задействовала дополнительные бригады, чтобы турецкую команду не побеспокоило ожидание, но футболисты отказались пройти экспресс-тест в соответствии с положениями действующего греческого законодательства.

В результате было дано распоряжение не пускать «Галатасарай» в Грецию. Хардалиас подчеркнул, что в Греции не предоставляются послабления по вопросам общественного здравоохранения.

Minval.az