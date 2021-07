«Я удостоился исторической чести стать первым израильским послом, который вместе с другими представителями дипломатического корпуса в Азербайджане, посетил город Шуша. Благодарю Министерство иностранных дел Азербайджана за организацию этого значимого визита».

Об этом в Twitter написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Together with the diplomatic corps in Azerbaijan, I had the historic privilege of being the first Israeli Ambassador to visit the remarkable city of #Shusha. Thank you to the @AzerbaijanMFA for organizing this meaningful visit. 🇦🇿🇮🇱 pic.twitter.com/1Ve8t8873u

— George Deek (@GeorgeDeek) July 12, 2021