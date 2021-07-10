«Когда солдат миротворческой миссии РФ просит на контрольно-пропускном посту открыть багажник автомобиля — выполнять это нужно беспрекословно. Досмотр российские военные осуществляют по всей строгости. Избежать этой процедуры не сможет ни один водитель, вне зависимости от типа автомобиля, — автобус это, грузовик или обычная «легковушка»».

Об этом говорится в репортаже российского «минобороновского» телеканала «Звезда».

Как отмечает телеканал, «наблюдательный пост номер один, граница Армении и Азербайджана находится в трех километрах отсюда. Это место еще называют «воротами в Карабах», и именно здесь начинается Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению».

Именно близость к границе налагает, отмечает телеканал, на миротворцев «особую ответственность»: «Проезд в Карабах осуществляется только при наличии документов, причем, на всех пассажиров. В противном случае, придется возвращаться, исключений нет ни для кого».

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«Задачи поста состоят в демонстрации присутствия вооруженных сил России в данном регионе. А также в контроле въезда и выезда в Лачинский коридор определенной техники, как военной, так и гражданского транспорта», — рассказал командир наблюдательного поста Алексей Решетников.

В репорте далее говорится: «В случае нарушения, машина задерживается, а все запрещенные к провозу грузы — изымаются. Иногда из-за таких строгих правил на посту образуются настоящие «пробки», причем, покидать свои машины запрещено. Когда на улице +40 градусов, находиться в машине, зачастую не оборудованной кондиционером — настоящее испытание, но местные жители к этим мерам относятся с пониманием.

Наши миротворцы закавказскую жару переносят стойко. Хотя в отличии от тех, кто ждет своей очереди в машине, укрыться от палящего солнца в тени они не могут. К тому же, все четыре часа дежурства бойцы проводят в полной экипировке.

В трех километрах от КПП расположены азербайджанские и армянские посты. Такое соседство заставляет миротворцев все время быть начеку. Впрочем, с появлением здесь российских военных, режим прекращения огня еще ни разу не был нарушен. А развевающиеся над линией соприкосновения российские триколоры для местных жителей являются дополнительной гарантией безопасности».

Minval.az