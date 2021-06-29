Продолжается судебный процесс по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступления на территории Азербайджана – Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асетряна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича и Карапетяна Юри Тиграновича.

На процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, дал показания Асетрян Геворг Нораирович, пишет АПА. Он сообщил, что 27 ноября их собрали в военном комиссариате, расположенном в Гюмри, и доставили в Лачин:

«Мы дождались утра. Утром увидели российских миротворцев. Они отпустили нас, не проверив. Ехали 40 минут на «Уралах». У подножия какой-то горы стояла машина. Там мы начали подниматься на гору пешком. Они сказали, что проведут обмен армянских солдат на этой территории. В то время нашим командиром был полковник-лейтенант Арсен Казарян. Он оставил нас на горе и сказал, что придет, когда это будет нужно. Мы оставались там более 10 дней».

Он сообщил, что 13 декабря во время ухода они были захвачены ВС Азербайджана, сдались без сопротивления и сдали оружие азербайджанским солдатам.

Между показаниями Асетряна в суде и его показаниями на следствии возникло противоречие.

В своем показании следствию он сказал, что получил задание оказать вооруженное сопротивление, если на их территорию придут военнослужащие азербайджанской армии.

Асетрян подтвердил показания.

После в качестве обвиняемого выступил Акопян Володя Вачагани. Обвиняемый сообщил, что его пригласили в военный комиссариат Гюмри в ноябре в качестве призывника: «27 числа этого месяца в военкомате сказали, что мы должны заменить военнослужащих в этом районе. Вернуться должны были после того, как они отдохнут. В комиссариате нам выдали автомат и 4 магазина. Ехали на «Урале». До Лачина доехали ночью. Ждали там до утра. Мы встретились с российскими миротворцами. С ними поговорил наш командир Казарян, нас они впустили без проверки. Шли мы минут 40-50. Казарян отвел нас на вершину горы. Он сказал, что мы останемся здесь на несколько дней и будем наблюдать».

По его словам, 13 декабря, они заблудились, были задержаны азербайджанскими солдатами и сдали оружие.

Показания Акопяна были озвучены из-за разногласий в его показаниях в суде и во время следствия. Он подтвердил сказанное во время следствия.

Миносян Мкртич Симонович заявил, что он проживал в Гюмри и в ноябре был вызван в военный комиссариат: «Нас вооружали в военном комиссариате. Выдали автомат и 4 магазина. Мы приехали в Лачин ночью. Спали в автобусах. Прошли мимо русских солдат. Они открыли дорогу, не проверив нас. Мы ехали 40-45 минут. Остановились у подножия горы. Наш командир Арсен Казарян сказал, что наша задача – вести здесь наблюдение. Потом нас разделили на группы. Мы поднялись на вершину горы. Пробыли там более 10 дней».

Отвечая на вопросы прокуратуры, обвиняемый сказал, что он проходил службу в армии на территории Ходжалы в 2016-2018 годах: «Я знаю, что эти территории принадлежат Азербайджану. Но поскольку я был военнослужащим, мы подчинялись приказам».

В суде было объявлено, что Миносян получил указание оказать вооруженное сопротивление азербайджанским солдатам, если они явятся на место наблюдения: «Арсен Казарян сказал нам, что место, где мы находились, является территорией Армении.

Похожее показание дал и Седракян Ромик Мисакин.

Стали известны его показания следствию. Тогда он сообщил, что их целью было стоять на посту, не пускать, чтобы кто-то смог проникнуть на территорию и оказывать вооруженное сопротивление азербайджанской армии.

Обвиняемый Матесян Эдгар Вачаганович сообщил суду, что до того времени никогда не был в Карабахе, служил в Ереване:

«Заместитель военного комиссара Арсена Казарян усадил нас в автобус, ночью приехали в Лачин. Заснули в автобусе. Затем пересели на «Урал». Через 3-4 км после Лачина остановились около российских миротворцев. Там они беседовали с нашими командирами. Пропустили машину без проверок”. Так же, как и другие обвиняемые, Матесян сказал, что вел наблюдения на посту на горе:

«Нас бросили, оставили там как баранов. Некоторые выразили возмущение Арсену Казаряну, мол, находиться тут нет никакой необходимости. Казарян сказал, что если кто-то сбежит, будет осужден на срок от 8 до 12 лет. Мы были вынуждены там остаться. Нас не вернули обратно в указанное время. Затем, когда спустились вниз, встретились с азербайджанским спецназом. Их командир с пониманием относился к нам, дал сигареты и воду. Мы сдали оружие и сдались. Все было точно так же, как в моих показаниях. Нам было поручено, что если кто-то из азербайджанской стороны приблизится, нужно оказывать сопротивление, доводить информацию».

Заседание продолжится после перерыва.

Minval.az