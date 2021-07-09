Немногочисленные армянские жители карабахского региона Азербайджана продолжают массово продавать свои дома и квартиры.
Соответствующими объявления пестрят сайты торговли недвижимостью и соцсети.
Немногочисленные армянские жители карабахского региона Азербайджана продолжают массово продавать свои дома и квартиры.
Соответствующими объявления пестрят сайты торговли недвижимостью и соцсети.
Дата: 2021/07/09 14:40
Раздел: Азербайджан
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