Представители дипкорпуса совершают очередную поездку на азербайджанские земли, освобождённые от армянской оккупации в ходе Отечественной войны. Как планируется, около 50 представителей аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий ознакомятся сначала со строящимся международным аэропортом в Физули и подстанцией «Физули», затем отправятся в Шушу.

И такой пункт программы, как посещение строящегося в Физули международного аэропорта, заслуживает здесь особого внимания. В том числе и как повод задуматься о том развитии, которого достигла за годы президентства Ильхама Алиева в Азербайджане авиационная сфера.

Даже простое перечисление производит впечатление не только на профессионалов. В Азербайджане создана своя Академия гражданской авиации. Под руководством академика Арифа Пашаева АГА превратилась в одно из самых авторитетных учебных заведений не только в Азербайджане. Сегодня здесь проходят обучение и подготовку граждане многих стран. АГА официально признана ведущим региональным учебным центром IATA в перевозке опасных грузов. Главные воздушные ворота Азербайджана — аэропорт «Гейдар Алиев» — и национальный авиаперевозчик AZAL удостоены «пятизвездочного» рейтинга. Серьёзные позиции на мировом рынке грузовых перевозок занимает авиакомпания SilkWay. В нашей стране создан современный авиапарк, здесь эксплуатируются новейшие лайнеры. Недавние переговоры президента Азербайджана с руководством компании Boeing — красноречивый показатель, что лидеры мирового авиапрома считают Азербайджан ценным партнером.

И, наконец, в Азербайджане создана целая сеть региональных аэродромов — и гражданских, и военных.

Во время пандемии коронавируса и Отечественной войны азербайджанским авиаторам пришлось сдавать труднейший экзамен. Многие страны испытывали серьёзные проблемы с вывозом на родину своих граждан после закрытия границ и организацией «спецрейсов», с доставкой в страну тестов, лекарств, медицинского оборудования. Многие — но не Азербайджан. Где авиаторы с частью выполнили задачу — в том числе и потому, что располагали к этому моменту необходимой инфраструктурой.

И, конечно же, нельзя не рассказать и о том, какую роль сыграла эта авиационная инфраструктура во время Отечественной войны. Азербайджанские региональные аэропорты продолжали выполнять коммерческие рейсы. И в то же время свои задачи блестяще решала военная авиация, включая ставшие легендой беспилотники. А это не только боевые вылеты сами по себе, но еще и доставка боеприпасов, эвакуация раненых, воздушная разведка…

Сегодня, после победы, азербайджанские авиаторы решают новые задачи. На повестке дня — возрождение освобождённых районов, развитие там туризма, осуществление масштабных экономических проектов тоже потребует роста авиаперевозок. Неудивительно, что на освобождённых землях запланировано строительство трёх аэропортов.

А это значит, что благодаря продуманной и дальновидной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева развитие в нашей стране многих сфер, в том числе и авиации, позволило решить многие задачи, казавшиеся кому-то непосильными. И в будущем также продолжит играть важную роль в развитии страны,

Потому что это наше небо.

Нурани

Minval.az