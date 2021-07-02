На фоне достижений Турции в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые в последнее время находят широкий отклик в зарубежных СМИ, российские источники сообщают, что в РФ начнут выпускать ударные беспилотники на экспорт.

Группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных БПЛА в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году, рассказали кремлевскому агентству РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области.

Как сообщалось ранее, Россия начала продвижение беспилотников «Орион» в ударном варианте на международный оружейный рынок, уже получен ряд заявок от иностранных покупателей.

«Производство БПЛА на заводе «Кронштадта» в Дубне для иностранных заказчиков планируется начать уже в 2022 году по мере обеспечения потребностей в комплексах «Орион» Вооруженных сил России», — сказал один из собеседников агентства.

Он напомнил, что запуск завода запланирован на ноябрь этого года. «На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников «Орион» в разведывательных и ударных вариантах», — уточнил источник.

Minval.az