«Пограничные войска России будут стоять на границе, затем будет демаркация и делимитация, после чего пограничные войска Армении и Азербайджана будут стоять на границе. Если нам не хватит собственных сил, российские войска будут стоять на этих местах».

Об этом в интервью армянскому Общественному телевидению заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

По его словам, «окончательно решено», что российские пограничники будут стоять на границе».

Григорян также «выразил уверенность», что российские миротворцы не покинут Карабах через 4,5 года. Он утверждает, что его «заверили в этом российские коллеги».

Minval.az