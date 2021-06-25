Президент США Джо Байден вновь оговорился, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране, пишет «РИА Новости».

«Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране… Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века», — заявил президент, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса.

США никогда не участвовали в военном конфликте с Ираном.

Это не первая оговорка нынешнего президента. В прошлом месяце Байден перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

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