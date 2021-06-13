До внеочередных парламентских выборов в Армении, которые определят судьбу страны после переломного для нее исторического подписания трехстороннего заявления Ереваном, Баку и Москвой по нагорно-карабахскому урегулированию, остается чуть больше недели.

Как показывает опрос компании MPG, лидировать продолжает политический альянс «Мой шаг» Никола Пашиняна – у него 22,9% голосов, у блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 17,5% голосов. Голоса за остальные силы не превышают четырех процентов.

На днях президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Робертом Кочаряном, что подтвердили в офисе экс-президента Армении. Это третий телефонный разговор между президентом России и вторым президентом Армении в текущем году. И в этом заключается основной накал страстей в связи с тем, какой исход ждет внеочередные парламентские выборы в республике. Все силы в Армении признают, что выборы будут необычными — и какая судьба ждет страну после исторического стресса карабахского урегулирования будет зависеть от многих факторов.

Свою точку зрения «Москва-Баку» в связи с возможным исходом предстоящих выборов обозначил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«На мой взгляд, блок Пашиняна и блок Кочаряна по итогам внеочередных парламентских выборов наберут примерно одинаковое число голосов. И второй тур неизбежен. Сейчас Никол Пашинян лидирует, но с небольшим отрывом от Роберта Кочаряна. По сути Пашинян и Кочарян идут нос к носу. Это значит, что дальнейшая ситуация будет зависеть от того, кто из них сможет создать коалицию, привлекая маленькие партии. Как это будет, честно говоря, непонятно. Потому что у Пашиняна в политике сейчас по сути нет сторонников, у Кочаряна – есть, поскольку у оппозиции превалирует идея свержения прежней власти любыми путями.

Вместе с тем, наверное, наиболее реальный путь в этой ситуации – это создание в итоге коалиции между блоками Пашиняна и Кочаряна. Как это возможно? Политика есть политика и здесь возможно все. И связующим здесь звеном может быть договоренность с Россией. Поскольку таким образом будут удовлетворены все части населения Армении, так возможно будет сохранить определенную стабильность, не сорваться в новые митинги.

Как видим, часть армянского общества поддерживает Пашиняна – ему удалось сохранить свою власть после проигрыша Армении во второй Карабахской войне, хотя многие говорили, что он будет свергнут, Пашинян сейчас в определенной степени устраивает и Москву, и Баку, что важно, поскольку именно он подписал трехстороннее заявление по карабахскому урегулированию с армянской стороны и несет ответственность за его выполнение. И сейчас звучат его заявления в адрес народа, сигнализирующие о том, что мир Армении нужен. Это важно и это факт. Но факт и в том, что националистический дух, дух реваншизма в армянском обществе силен и этим пользуется оппозиция. Да, народ устал от войны, от отсутствия развития страны, от «карабахского клана» и коррупции. Но у очень большого числа людей в обществе националистические настроения, которыми Армению подпитывали многие десятилетия, есть. И Кочарян это понимает. Именно поэтому он создал коалицию с «Дашнакцутюн». Кстати, периодические «вспышки» ситуаций на границе между Арменией и Азербайджаном, отправки диверсантов со стороны Армении – это работа ультранационалистических групп, которым не нравятся условия мирного соглашения и которые пытаются создать напряженность. Вполне возможно, что они связаны с «карабахским кланом», потому что чем больше напряженности, тем больше националистических настроений, тем больше избиратель будет склоняться к выразителям этих националистических настроений, то есть к «карабахскому клану».

Люди не хотят опять коррупционеров у власти, но при это готовы поддержать националистический дух карабахского клана. Поэтому здесь поможет только формирование коалиции. Армении на выборах придется выбирать, становиться ей страной прошлого или будущего.

Что касается того, победа какой силы будет лучшей для России. В определенном смысле Россия сейчас держит нейтралитет. Мы видим, что и Никол Пашинян совершенно четко воспринимается премьером, с другой стороны, мы видим и периодические переговоры Владимира Путина и Роберта Кочаряна, последние из которых по телефону были буквально на днях. Дело в том, что есть один момент. Никол Пашинян пришел к власти в Армении как революционер, как ставленник Сороса, ставленник Запада, который обозначился многими антироссийскими действиями, действиями против ОДКБ и который сверг власть в большей степени пророссийскую. Роберт Кочарян же известен как пророссийский политик. И это, конечно, для России важно. То, что по итогам войны в Карабахе России удалось в определенной степени приструнить Пашиняна – это тоже хорошо. Но никто не знает, что будет потом, как он себя будет вести далее и шлейф прозападного политика за нем все равно будет сохраняться. С другой стороны, Роберт Кочарян – яркий представитель «карабахского клана», один из тех, кто делал войну в Карабахе. Поэтому к его кандидатуре есть определенные вопросы, насколько после подписания трехстороннего заявления по Карабаху он будет действительно тем, кто будет придерживаться линии мира c Азербайджаном. В любом случае, фактор выполнения трехстороннего заявления по Карабаху со будет иметь большое значение в связи с тем, кто придет к власти в Армении. Да, России важно сохранять контроль над государственными институтами Армении. Но ей важно, чтобы и трехсторонне заявление выполнялось. Даже если Кочарян придет к власти в Армении, то Россия заставит его выполнять соглашение, поскольку оно является исключительно важным достижением России, российской дипломатии и Владимира Путина лично. Гарантией того, что Армения не захочет реванша прежде всего является Россия, слабость Армении, ее армии, ее экономики, демографического потенциала.

Россия держит в ежовых рукавицах Пашиняна и дает понять, что вот, видишь, есть и Кочарян. Но фактор Азербайджана тоже имеет место быть для России, который она не может не учитывать в дальнейшем вопросе окончательного нагорно-карабахского урегулирования.

Но нельзя не признать, что даже если Москва ставит целью контроль над выполнением договоренностей по Карабаху, Армения действительно имеет план по реваншу и если не на поле боя, то в политико-информационном плане. Ее план заключается в том, чтобы «зачистить» в России всех сторонников дружбы с Азербайджаном, дождаться конфликта России и Турции, поднять в средствах массовой информации, в Госдуме колоссальную антитурецкую и антиазербайджанскую кампанию, спровоцировать конфликт между военными России и Азербайджана и на этой волне добиться принятия решения об отправке военного корпуса России в Карабах, чтобы русские солдаты сражались и умирали за интересы Армении – это их план.

Осенью прошлого года Владимир Путин подавил эти тенденции, но армянское лобби впредь будет работать очень агрессивно. Поэтому и Азербайджану нужно держать ухо востро и укреплять отношения с Россией».

Minval.az