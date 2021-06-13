Автор бессмертного афоризма «патриотизм — последнее прибежище негодяя», английский политик и мыслитель восемнадцатого столетия Сэмюэл Джонсон души не чаял в своей стране и родной партии тори. Его умозаключение стало плодом размышлений над действиями оппонентов, лишенных действительной любви к стране.

Автор изречения бичевал патриотизм, который некоторые превратили в прикрытие для личных интересов. Написав эссе «Патриот», Джонсон обратился к избирателям с призывом не поддаваться демагогии, дешёвому популизму и моральной распущенности.

Три позорных качества в ходу у российского журналиста Владимира Соловьева, который мастерски олицетворяет законченный образ негодяя, занимающегося системным отъемом барышей из журналистики.

На классическом представителе отряда беспозвоночных вырождается мораль. Прослывший политической проституткой тип превратился в монстра в глазах народов, которых публично оскорбляет, используя эфир государственных телевизионных и радиоканалов России.

Встав на раскольнические рельсы, автор перевернутых ценностей без конца испускает социальные вирусы, провоцирует конфликты, подогревая международную среду и получая материальные преференции.

Но беда мыслителя-первооткрывателя в том, что не осознает, что утратил доверие широкой аудитории. Ему не верят, отвергают с порога за мракобесие и внутреннюю ущербность, которые и сформировали из него морального урода.

В огромном массиве каждодневной информации внимание ведущего вдруг сфокусировалось на свидетельствах некоего Колесникова, который выискал недружественный контент из учебника истории азербайджанской школы. В нем повествуется о набегах славян на тюркские ареалы в средние века.

Цитируя фрагменты из пособия, Соловьев дословно озвучил такой фрагмент: «Современная агрессия армян ничем не отличается от нашествий прошлого».

По сути, штатный армянофил и тюркофоб Соловьев в зачине повествования себя спалил, сняв завесу с причинно-следственного мотива на канале «Соловьёв LIVE».

Аккуратно воспроизвел контекст о набегах славян на тюркские земли в конце 9-го и начале 10-го веков, не скрывая негодование и остервенение. Представил материал так, будто речь идет о сегодняшних, или на худой конец, недавних событиях.

Делая удивленное лицо, он вопрошает – «вы чего, с ума сошли?». Еще и недоумевает, мол, почему учебник на русском. Как будто вопрос его компетенции, его, до «мозга и костей» русского человека.

Изображая фальшивую беспретенциозность и носом уткнувшись в гаджет, вычитал сообщение редактора с географическими параметрами Азербайджана, вводя аудиторию в заблуждение.

Произвольно утверждает, мол, под историческим Азербайджаном следует понимать территории вокруг озера Урмия, и что нынешние азербайджанские пределы вне тех границ.

Наконец, со знанием вопроса повторяет чушь, которую неустанно воспроизводят его духовные гуру — армяне, безапелляционно заявляющие, будто бы, азербайджанцы открыли глаза в свет в 1918 году. Получается, что в десятом веке азербайджанцев вообще не было в природе, и они появились непонятно каким образом.

Такая вот бесшабашная и провокативная эфирная ахинея транслируется в массы, и ее охотно подхватывает маргинальный кластер, предводителем которой и выступает Соловьев.

Можно без устали объяснять бестолковым и безграмотным знатокам, что предки современных азербайджанцев – это тюркские племена, и, будучи исконными насельниками Кавказско-Каспийских ареалов, они всегда были государствообразующим этносом. Но какой от этого толк?

Десять веков назад не было понятия национальных государств, но нации-то были. Они же не свалились на землю из космоса, или из других галактик.

Бред армянских рассказчиков по истории Соловьев, можно сказать, повторяет точь-в-точь, и этим снимает завесу с собственной некомпетентности. Уж лучше бы полистал учебник, не стал бы ерничать по урокам для семиклассников.

Его авторы, как минимум, лишены фундаментальных дефектов сознания и морали в отличие от Соловьева.

Похоже, возрастающий уровень агрессии в отношении азербайджанцев и турок, их собратьев есть следствие блестящей победы Азербайджана в 44-дневной войне, что всколыхнул внутренний мир соловьевщины. Ее легковесная антиазербайджанская пропаганда – классический моветон, наносящий растущий имиджевый урон ее авторам.

От аморфной пропаганды у нормальных людей только чернеет кровь, наступает тошнотворное состояние, ибо извращенная история и перевернутые истины для современного человека — есть контент учебника ошибок и фальши. Соловьев как раз и выступает в роли его автора, не осознавая, что давно перестал восприниматься в качестве нормального и полноценного журналиста, не потерявшего совесть и уважение к собственному ремеслу.

Что это за профессиональная мода, когда в эфире государственного канала, не говоря о его youtube-извержениях, он безапелляционно прерывает своих же гостей, не дает им высказаться?! А куда делись такие понятия, как баланс и паритет, уважение к плюрализму, терпимость к чужому мнению?

Кажется, этот «мастер» у микрофона настолько впадает в раж, что забывает о профессиональном долге и понятии распределения обязанностей между ведущим и интервьюируемыми. Иначе чем объяснить ставшее его личным бичом недержание?!

Самовлюбленность и шквальный приток бабла настолько ему вскружили голову, что вконец искоренил в себе все, так или иначе соотносящееся с совестью и порядочностью. Он несет одну пошлость, и отсюда невиданная «популярность».

Кстати, о недержании. Это дурной синдром, и подразделяется на разные типы, от стрессового до императивного, а иногда и смешанного. Его стремление объять все вся и выставляет псевдогероя в образе воспитанника питомника мракобесия и национализма.

Начав эфир с истории и уткнувшись в мобильник, переключился на урок исторической географии. Тщательно вычитывал выдержки из сомнительных источников о том, что следует понимать под географическими пределами Азербайджана.

Желает выглядеть шибко умным, но снова представляет возможность осознавать, в чем разница между понятиями «быть» и «казаться».

Засоренное эфирное время – конек соловьевских выступлений, которые выливаются в бенефис хвастливости. Отдав добрые десять минут эфира Азербайджану и его истории из учебника, кстати, написанного по первоисточникам, печально известный журналюга отработал еще одну заказную филиппику, запряженную в телегу армянских интересов.

Однако, сделав вербальный книксен в сторону президента Ильхама Алиева, безуспешно попытался обелить себя тем, что не ставит знака равенства между авторитетом азербайджанского лидера и его соплеменниками, которые дают неправильное с точки зрения Соловьева толкования исторических событий.

Но, выкаблучиваясь перед авторитетом азербайджанского лидера, бесславный автор не учитывает главного. Негодяй в обличии патриота, подменяя привязанность к родине любовью к большим деньгам, издалека светится лучами позора.

И от таких уродов совестливые люди всегда держатся дальше.

Негодяй в образе патриота все время пробивается к богатству, но капитал из него никогда не сделает истинного человека. Он фальшивка.

И напоследок. То, чего добился Владимир Соловьев на украинском направлении, а сделал он все, чтобы посеять семена раздора в отношениях братских славянских народов, никогда не удастся сделать на азербайджанском направлении. Не по зубам ему эта задача, даже если очень хорошо субсидируется.

Тофик Аббасов, аналитик

Изображение на превью: «Новая газета»

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