В Армении — «дипломатический переполох». МИД страны практически обезглавлен. Вслед за главой ведомства Ара Айвазяном заявления об отставке подали и все его заместители — Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян, а также пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян. Событие, прямо сказать, беспрецедентное. И изрядную пищу для понимания его причин дают недавние скандальные публикации в армянских СМИ.

Как сообщал, в частности, Verelq, еще в ноябре 2020 года, то есть по горячим следам 44-дневной войны, армянские юристы подготовили коллективную кляузу, которую сами назвали «наблюдениями и предложениями по применению финансово-экономических санкций против Азербайджана и Турции». Как теперь рассказывает один из авторов этого «доноса международного значения», представитель юридической компании GPartners Саркис Григорян, свои предложения они направили, в том числе, в МИД Армении, «однако, к сожалению, действующая власть Армении заявила, что разработка и применение санкций против Азербайджана и Турции не является частью внешней политики страны». В переводе: проект «санкций против Азербайджана» оказался нереальным. МИД Армении, конечно, регулярно «уходил в отрыв от действительности», его теперь уже бывший руководитель Ара Айвазян позволял себе рассуждать о «деоккупации земель Арцаха», то есть повторном захвате уже освобожденных Азербайджанской Армией земель, но даже там понимали: «протащить» санкции против Азербайджана не получится, и даже делать вид, будто бы Ереван «работает над этим», слишком рискованно.

Причем санкции — лишь один пример того, что армянские дипломаты попали в «ножницы» между реальностью, с одной стороны, и ожиданиями аудитории, с другой. Причем, как отмечал в своем нашумевшем интервью Жирайр Либаридян, в Армении возвели в искусство неприятие реальности и замену ее мечтами. В результате не только хрестоматийные парикмахеры и водители такси, но и юристы с политологами уверены: многострадальная Армения имеет в мире особый статус, перед ней все несут уникальные обязательства, а значит, Ереван с помощью дипломатии вполне может «зачеркнуть» итоги войны, вернуть «утерянные» территории и еще добиться того, чтобы «цивилизованные страны» примерно наказали Азербайджан и Турцию.

А вот дипломаты, в отличие от водителей такси, знают реальную расстановку сил на международной арене. И осознают, что после военного разгрома Армении предстоит еще и разгром дипломатический — несмотря на всю «слезливую дипломатию», европейскую предвзятость, исламофобию и усилия «армянского лобби». Что придется подписывать договор с Азербайджаном о границе, а значит, признавать за Азербайджаном и Карабах, и Нахчыван, и все остальное, и еще открывать коридор через Зангезур. Впереди еще и юридические неприятности. Армении, как сквозь зубы признают те же юристы, которые готовили «санкционный проект», уже предъявлены судебные иски от компаний, которые работали на оккупированных азербайджанских землях, а теперь требуют возмещения ущерба уже от Еревана. А главный акт судебной драмы еще впереди — иски от Азербайджана и за грабеж оккупированных земель, и за минный террор, и за многое другое. Где суммы уже в десятки раз больше.

А армянские дипломаты — тоже люди. И им совсем не хочется выслушивать обвинения в предательстве, когда армянская аудитория, как на айсберг в тумане, в очередной раз налетит на реальность. Тем более на фоне армянских традиций политического террора.

Другой вопрос, что такая «коллективная отставка» может, конечно, застраховать от угрозы террора отдельно взятых дипломатов, но не изменит положения Армении как страны. Ей в любом случае придется выполнять условия своей капитуляции. Альтернативой чему являются не «лучшие условия» и не «переговорная резина» еще на 30 лет, а второй удар «Железного кулака».

Нурани, обозреватель

Minval.az