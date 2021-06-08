Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что минирование армянской стороной дороги в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана, на которой в минувшую пятницу подорвался автомобиль с азербайджанскими журналистами, было осуществлено перед возвращением района Азербайджану в конце прошлого года. Соответствующее пояснение Генпрокуратура страны дала в ответ на утверждения, что минирование могло быть произведено в ходе недавних попыток диверсий со стороны ВС Армении.

«В некоторых СМИ и социальных медиа распространяется необоснованная и неуточненная информация в связи с этим инцидентом. Поэтому Генеральная прокуратура сообщает, что предварительное следствие установило, что ВС Азербайджана полностью обеспечивают контроль над территорией, где произошел инцидент, поэтому исключается возможность проникновения на нее армянских диверсионных групп и установки мины в период после освобождения от оккупации», — заявили в ведомстве.

Напомним, что автомобиль со съемочной группой госСМИ Азербайджана в пятницу утром подорвался на мине в Кельбаджарском районе. В результате три человека оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, заместитель представителя исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев погибли. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Между тем, в социальных сетях появилось видео, на котором армянский военнослужащий Корюн Гумашян утверждает, что во время первой Карабахской войны в 1993 году именно его контингент минировал Кельбаджарский и Лачинский районы. Число мин составило 17 грузовиков. Кроме того, Гумашян утверждает, что именно у него, а не властей Армении находятся карты минных полей и пригрозил, что отдаст их, только если Азербайджан передаст армянской стороне диверсантов и что ни российские, ни британские специалисты якобы не смогут разминировать территории из-за сложной установки мин.

Ситуацию «Москва-Баку» прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«По всей видимости, человек этот рассказал, как на самом деле обстоят дела вокруг карт минных полей. Как известно, минные постановки наносятся на карты, дальше карты направляются на хранение в Генеральный штаб вооруженных сил. Слова этого человека подтверждают, что карты есть. Возможно, часть документов он оставил у себя. Почему и с какой стати? Это вопрос к Службе национальной безопасности Армении — каким образом документы строгой отчетности с грифом секретности оказались у кого-то на руках.

На мой взгляд, невыдача Арменией Азербайджану карт минных полей – это сознательное политическое решение Еревана. И заявления из уст этого человека — по сути шантаж и провокация, в том числе в адрес России.

Если исходить из сообщения Генпрокуратуры Азербайджана, что мины были установлены перед возвращение Кельбаджарского района азербайджанской стороне, то мы помним, как вели себя армяне перед тем, как территорию покинуть. Это было сознательное минирование, хотя Азербайджан отнесся к тем, кто покидал эту территорию, гуманно – он дал согласие на то, чтобы перенести на более позднюю дату передачи района, чтобы люди могли собрать свои вещи. В это время эти самые люди не оставляли камня на камне – поджигали дома, вырубали деревья, наносили очевидный удар по экологии. И, по-видимому, ставили мины. То есть миром здесь и не пахнет.

Вместе с тем, я все-таки допускаю тот факт, что мины могли быть заложены армянской стороной и недавно. Если посмотреть видеокадры, когда автомобиль с азербайджанскими журналистами подрывается, видно, что на дороге есть такие три точки, где вскрывали грунт. Когда машина проезжает этот участок, происходит подрыв. То есть были видны свежие следы работ.

В любом случае, постановка мин после подписания трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении – это терроризм. А если минирование произошло недавно – то есть в мирное время диверсионная группа проникла на территорию другого государства и заминировала дорогу – это, безусловно, международный терроризм.

Как мы видим, после трагедии с азербайджанскими журналистами пользователи армянского сегмента соцсетей разжигали межнациональную рознь, радовались их гибели, считая это «хорошей новостью». Это показывает ущербность сознания этих людей, которое искорежено националистическими, радикальными идеями Гарегина Нжде. Потому что радоваться смерти, как минимум, странно и кощунственно, тем более, это не солдаты, а гражданские.

Мы помним, сколько криков было во время 44-дневной войны со стороны некоторых проармянских сил, как в Карабахе «страдают» их военкоры. Но что-то ни слова от них мы не услышали, когда от установленных Арменией мин сейчас погибли азербайджанские журналисты. Это показывает двуличие, лицемерие и подлость. Таков современный мир. Армения по-прежнему нацелена на идею реванша, и нужно признать, что армянское общество в значительной мере разделяет такие идеи, их разделяют силы, которые поддерживает Армения, в других странах.

Утром, когда произошла трагедия, я высказал свою журналистскую позицию и призвал Союз журналистов России выразить соболезнования. Через несколько дней Союз их выразил. Но я призвал не только выразить соболезнования, но и выступить с требованием к Армении предоставить карты минных полей.

Как известно, глава МИД России Сергей Лавров месяц назад заявил, что поднимал вопрос перед Арменией и у него сложилось впечатление, что Ереван понимает необходимость решения данного вопроса. Но сегодня, к сожалению, мы видим, что в дальнейшем Ереван не проявил добрую волю и даже не начал переговорный процесс по данному вопросу. Нельзя исключать, что мы можем столкнуться с новыми фактами подрывов, которые будут затрагивать и азербайджанских граждан, и карабахских армян, и российских миротворцев. Получается, что использование радикальных, по сути террористических мер из инструментария Армении никуда не уходит. Ереван вопрос карт минных полей решать не желает и, как минимум, до выборов не будет.

Что это – он торгуется, хочет ли ставить свои условия угрозами, играет ли радикальное сознание? Мне тяжело сказать, какова цель. Политика Армении зачастую вызывает изумление. Ясно одно, что передавать карты минных полей Армения не намерена. По крайней мере, сейчас. Возможно, и дальше. Это позиция, которую занимает армянский истеблишмент.

Бесполезно уговаривать кота Ваську, чтобы он не ел ворованную сметану в погребе, уговоры к Армении предоставить карту минных полей, призывы – это из серии «Васька слушает да ест». Точно так же ведет себя Армения – уговоры здесь не работают и не будут работать. Необходимо оказать на нее политическое, экономическое давление. Вопрос – сможет ли действительно быть оказано на Армению такое давление, чтобы она осознала необходимость выполнения этого требования. Пока нет координированного политического давления, пока не будет массированной информационной кампании, Армения будет занимать всю ту же неконструктивную позицию. Ни передача карт минных полей, ни разблокирование транспортных коридоров не будет рассматриваться – ничего. Армения по-другому не поймет».

Minval.az