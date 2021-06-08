Пользователи социальной сети Азербайджана продолжают обсуждать трагическую гибель наших граждан в результате подрыва мины в Кельбаджарской районе. В день их гибели, а также в последующие дни последовала реакция со стороны ряда международных структур в связи с тем фактом, что двое их трех погибших – сотрудники СМИ. Тем не менее международные структуры предпочли ограничиться лишь соболезнованиями руководству и общественности страны и семьям погибших. О готовности давления в связи со случившимся на Ереван с целью ускорения передачи Арменией карты минных полей Азербайджану — как и следовало ожидать – не упоминается.

В этом случае возникает вопрос: что должен предпринять Азербайджан в этом случае, дабы обезопасить жизни своих граждан?

Многие пользователи соцсети, отвечая на тот вопрос считают, что Азербайджан должен провести зачистку на территориях, все еще находящихся под контролем армянских сепаратистов и их хозяев из Армении.

Аналогичное мнение выразил и руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу. В беседе с Minval.az он подчеркнул, что не верит в то, что Армения добровольно передаст азербайджанской стороне карту минных полей.

По словам эксперта, если в течение срока, прошедшего со дня подписания трехстороннего соглашения Ереван не передал эти карты Баку, то теперь и подавно не стоит этого ожидать. К тому же отсутствует давление на Ереван со стороны России и международных структур.

Хотя Азербайджан и требует как от Кремля, так и от международных структур воздействовать на официальный Ереван, однако вряд ли удастся добиться какого-либо результата по известной причине.

«В течение 30 последних лет мы требовали от великих держав в лице США, Франции, России, а также от международных структур добиться выполнения со стороны Армении резолюций Совбеза ООН. Были ли выполнены резолюции Совбеза ООН? Нет! На глазах всего мира оккупация со стороны Армении территорий Азербайджана была продолжена до тех пор, пока азербайджанская армия не приступила к действиям после пресечения очередной провокации армянских оккупантов. Мы сами выполнили данные резолюции СБ ООН. И сейчас в вопросе разминирования освобожденных территорий не стоит ожидать поддержки со стороны. Определенную поддержку азербайджанской стороне могут оказать дружественные страны. Что касается других государств, то они нам не помощники в этом вопросе. К тому же, Армения ничего нам не передаст, так как Ереван заинтересован в том, чтобы жертв с азербайджанской стороны стало еще больше.

Мы сами должны взять ситуацию в руки, точно также как поступили в вопросе освобождения оккупированных со стороны Армении территорий. Данную ситуацию можно разрешить двумя способами. Прежде всего, необходимо поинтересоваться, как эти мины там оказались. Здесь всего два варианта ответа: либо это сделали диверсанты, проникшие с территории Армении через Лачинский коридор, либо работы по минированию провели до сих пор не разоруженные сепаратисты», — добавил Э.Шахиноглу.

По мнению эксперта, Баку следует перекрыть границу с Арменией, в том числе и Лачинский коридор. Во-вторых, обезоружить армянских сепаратистов в Карабахе, хотя эту задачу должны были выполнить российские миротворцы.

«Если мы это не сделаем, то мины продолжат взрываться, и наши граждане будут и впредь погибать там», – отметил эксперт.

Помимо этого, наш собеседник отметил важность проведения в Азербайджане большой международной конференции касательно вопросов заминированных территорий, если мы действительно хотим привлечь внимание международных структур к данной проблеме.

Азербайджанская сторона также может направить обращение в Международную кампанию по запрещению наземных мин, даже вступить в ряды этой структуры.

«И в качестве члена данной организации провести международную конференцию, тем самым вновь привлечь внимание к данной проблеме», – заметил эксперт.

Говоря о возможном визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ и о том, мог бы их приезд стать «полезным» в вопросе получения от армянской стороны карты минных полей, наш собеседник сказал следующее:

«Ожидающийся визит посредников вряд ли будет отличаться от их предыдущих вояжей. Руководство Азербайджана, общественность страны неоднократно справедливо критиковали деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ, которые фактически бездействовали в течение 30 лет, тем самым поставив знак равенства между страной-оккупантом и страной, подвергшейся оккупации. И ожидать от визита сопредседателей чего-либо путного не стоит.

Возможно, они едут для того, чтобы обсудить статус Карабаха. Однако, это не отвечает нашим интересам. Но и отказаться от услуг института сопредседателей мы не можем, так как это может привести к определенному давлению на нас. Мы можем просто игнорировать все их предложения, как это делала армянская сторона. Большую часть оккупированной со стороны Армении нашей территории мы освободили, и мы не намерены предоставлять Карабаху какой-либо статус. Тем временем у сопредседателей нет какой-либо иной темы для обсуждения, кроме статуса Карабаха. Поэтому их предстоящий визит в регион для нас не имеет большого значения. Никто не может оказать на нас давление и вынудить предоставить Карабаху какой-либо статус, тем более что ситуация в регионе изменилась, США и Франция больше не являются основными игроками. В регионе два основных игрока – Турция и Россия. В ближайшее время ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, в ходе которого он посетит Шушу. Эрдоган неоднократно критикован МГ ОБСЕ. Мы должны ориентировать на это, и подумать, как можем сами решить существующие в регионе проблемы. Для нас сейчас важнее другие вопросы – появятся ли турецкие военные базы в Карабахе, какие месседжи адресует Эрдоган России, Франции и США, находясь в Шуше? Для нас это намного важнее, чем наличие института сопредседателей».

Бахтияр Сафаров

Minval.az