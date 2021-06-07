Понятия мировая общественность и сообщество – это чистой воды абстракция, и доказательств тому предостаточно. На самом деле институций подобного типа не существует. Просто люди в порыве отчаяния, в условиях суровых испытаний озвучивают пожелания в адрес здоровых сил, чтобы дождаться адекватной реакции на происходящее.

К сожалению, и ответственные силы перед лицом растущего лицемерия и продажности мировых власть предержащих оказываются бессильными, чтобы проявить принципиальность и гражданственность.

Молчаливая реакция мировых центров, СМИ и гражданских обществ на гибель трех азербайджанцев в Кельбаджарском районе в результате подрыва мины стала еще одним свидетельством беспрецедентной никчемности международных институтов. Они попросту выродились, став обузой для человеческой семьи.

Погибшие выполняли профессиональный долг в поствоенный период, и их трагедия – сигнал человечеству о том, как нельзя закрывать глаза на гангстеризм, заигрывать с террором и молчать, когда преступные силы плюют на право, бросают вызов мирным людям.

Армения, проиграв войну, навострилась на ассиметричные методы нанесения ущерба Азербайджану. О том, что оккупант по определению далек от джентльменства и идет на все, чтобы узаконить акты насилия в регионе, общеизвестно. Но парадокс в том, что те, кто обязан поднять голос в пользу мира и стабильности, по-прежнему делают вид, что ничего опасного не происходит.

Армения отказывается передавать Азербайджану карты заминированных территорий. Ни ООН, ни международные арбитражные и судебные инстанции и пальцем не шевелят, чтобы призвать смутьяна к порядку.

А служители террора между тем снимают забрала, наглеют и даже бравируют, переходя красные линии. Признания террориста и боевика Корюна Гумашяна о том, что под его началом оккупанты установили огромное количество мин (их 17 грузовиков) на территории Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, это факт, не требующий доказательств. Человек, совершивший несметное количество преступлений на азербайджанской земле, повинный в многочисленных смертях, подписывается под еще одним актом насилия.

Пытается навязать Азербайджану гнусную волю, обуславливая передачу карт минных полей возвращением так называемых военнопленных. Азербайджан, следуя доброй воле, вернул Армении всех военнопленных. Те, о которых без конца долдонят Ереван и подпевающие ему внешние круги, это диверсанты-преступники новой волны, пойманные с поличным после установления мира 10 ноября 2020 года.

Им невдомек, что Баку не даст никому шанса говорить с собой с позиции силы. Попытки третировать победителя дадут обратный эффект.

Сбежавший из Армении за океан трусливый преступник и пройдоха, видно, почувствовал прилив сил. Пытается провоцировать азербайджанскую сторону. Но он, скорее, переоценивает свою роль и возможности, говоря «вы не сможете ничего сделать в этом районе из-за мин, верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин».

Рассчитывать на милость преступных элементов самое последнее дело, и этим, как правило, занимаются или несведущие, или же малоискушенные круги. Азербайджан знает врага в лицо, и осведомлен о том, во что он горазд. Но не понятно другое.

Сбежавший трус оглашает зловещие планы из-за океана, не прячась. Выплескивая яд в социальную сеть, строит из себя громовержца. Но почему американские власти закрывают глаза на откровенно преступные деяния человека, который бросает вызов не только Азербайджану, но и сообществу?!

Коль США, как неоднократно заявляли представители Вашингтона, заинтересованы в скорейшем установлении мира в Южном Кавказе, как того требовала посредническая миссия в рамках МГ ОБСЕ, должны ли они молчать и глотать чудовищный шантаж?

По сути, действия бандита Гумашяна содержат не один состав преступления. Американские власти обязаны принять безотлагательные меры для привлечения к ответственности человека, который повинен в разжигании межнациональной мести, подрыве людей в мирное время на минах, в препятствовании усилиям по установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

В условиях, когда мировые круги миндальничают с армянскими террористами, уклоняются от обязанности дать политическую и правовую оценку противоправным действиям Еревана стороны, что не коррелируются с требованиями и нормами международных правовых актов, Азербайджан вынужден предпринимать односторонние действия в направлении подавления рисков, исходящих от армянской стороны.

Из Баку неоднократно звучали призывы к поиску компромиссов, но Ереван был глух и нем, с порога отвергал азербайджанские инициативы по стабилизации положения и урегулированию всех спорных вопросов. Парадоксально, что ныне, когда в регионе установился новый статус-кво, положение не изменилось.

Вероятно, Армения, полагаясь на защиту и покровительство зарубежных заступников, надеется, что прессинг западных кругов на азербайджанское руководство изменит положение в пользу Еревана. Если это и в самом деле так, то армянский истеблишмент с его внешним сектором глубоко заблуждаются.

Расклад сил в регионе однозначно и бесповоротно изменился, и условия диктует победитель. Армянские тыловые и передовые крысы, в том числе и отщепенцы вроде Гумашяна не должны забывать, что управа на них найдется.

Попытки поиграть на нервах Баку не увенчаются успехом, и история тридцатилетнего противостояния доказала это с лихвой.

Баку надежно вооружен не только военно-техническими средствами, но и силой национального и международного права. В этом его успех, и развязка не заставит себя долго ждать.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az