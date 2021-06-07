Блистательная победа Азербайджана, вернувшего себе контроль над своими исконными землями, пребывавшими почти 30 лет под оккупацией Армении, уже успела стать легендарной в мировом масштабе, широко и повсеместно обсуждаемой.

Это неповторимо гармоничное единение нации, народа, армии и Верховного Главнокомандующего ознаменовалось не только торжеством исторической справедливости, но и началом новой эпохи в жизни страны, ставшей одной из немногих, если не единственной, восстановившей в условиях современного миропорядка свою территориальную целостность.

Каждый из нас по праву горд этим достижением, но как люди, не оторванные от реальности, мы осознаем весь комплекс задач, которые оставила после себя война.

С тотальным восстановлением городов и сёл, до основания разрушенных в результате десятков лет оккупации и разграбления, нашей ответственной обязанностью является служение людям, ценой собственной жизни и здоровья подарившим нам радость Победы. Печальная статистика войны оставляет нам сухие цифры, за каждой из которых кроется судьба многих наших сограждан, их родных и близких.

Роль государства

Рассматривая вопросы психологической реабилитации жертв войны, можно условно классифицировать их на несколько категорий: это семьи шехидов, получившие ранения и увечья участники войны и их семьи, не получившие ранения участники войны и их семьи, а также мирные жители, оказавшиеся в эпицентре войны и террористических актов противника (Гянджа, Тер-Тер, Барда – яркие тому примеры).

Отрадно, что активная работа в этом направлении проводится государством, различными министерствами и ведомствами. Особая роль в реализации программ по психологической реабилитации в том числе и с привлечением опытных отечественных и зарубежных специалистов принадлежит также Фонду Гейдара Алиева, и ряду неправительственных организаций.

Социальная ответственность в данном ключе измеряется всецелой вовлеченностью общества, которое осознаёт значимость своей психологической миссии по исцелению искалеченных душ, что не менее важно, чем масштабные восстановительные работы по воссозданию городов и сёл нашей Родины.

Характеристика проблем

Вышеупомянутая условная классификация жертв войны диктует свою специфику работы психологов.

Основной причиной всех посттравматических расстройств во всех этих случаях является стресс, оказавший мощное воздействие на эмоционально-психическое и физическое состояние человека.

Семьи шехидов столкнулись с потерей сына, мужа, отца, брата, а в массе случаев – единственного кормильца. Немало семей, в которых родились дети павших смертью храбрых, что требует у вдовы героя неимоверных сил для исполнения своего материнского долга.

Есть семьи гази – живых легенд Победы, вернувшихся с фронта с увечьями различной степени тяжести, в том числе, потерявших физическую дееспособность. Аналогично тому – участники войны, которые получили хоть и не физические, но серьезные моральные увечья, испытав шок от ужасающей картины войны, гибели сослуживцев.

Отдельная категория – мирные жители, как в прифронтовой зоне, так и в сотнях километров от ареала боевых действий, которые, в отличие от военных, морально и психологически абсолютно не готовы к последствиям войны, но которые в результате вероломного нападения врага становятся жертвами – теряют родных и близких под завалами разрушенного от ночного снаряда собственного дома.

В результате всего описанного у всех подверженных этому сильному стрессовому влиянию лиц обнаруживаются серьезные психологические последствия – депрессии, эмоциональное оскудение, апатия, безразличие ко всему окружающему, снижение способности к сопереживанию и душевной близости с людьми, потеря смысла жизни, панические атаки, повышенная раздражительность, вспышки гнева, потеря концентрации внимания, тревожность и страх за своё будущее, которое эти люди под психическим воздействием полученной травмы бессознательно, а порой и сознательно укорачивают.

Психосоматическим эффектом всего спектра проблем, описанных всего лишь частично, являются их незамедлительные проявления на физическом состоянии и стимулирование ими серьезных проблем со здоровьем.

Как быть?

В работе с данными категориями людей весьма важно применять умелое сочетание психолого-коучинговых и психотерапевтических техник, стимулируя ещё большую интеграцию пострадавших в социум.

Актуально всесторонне поддерживать их, создавать пространство для раскрытия их талантов, потенциала как собственного, так и членов их семей, обеспечивая тем самым надежный защитный барьер их психоэмоциональному угасанию и отчуждению.

Очень важно для блокировки их упаднических настроений и негативных мыслей депрессивного свойства постоянно концентрировать внимание на повышении значимости этих людей для общества и страны в целом, без лишнего пафоса и угнетающей жалости — абсолютно искренне говоря об исторической значимости их причастности к героизму. Проявляя сочувствие и соучастие к их заботам и насущным задачам, важно дать им понять, что этим не только всё закончилось, а, наоборот, с этого всё начинается, и их роль, их бесценный опыт в новых реалиях как авторов великой исторической Победы трудно переоценить.

Вне всякого сомнения, что квалифицированная психологическая помощь этим семьям как в форме групповых сессий, различных тематических мастер-классов и тренингов, так и в виде целенаправленной индивидуальной работы, сочетающей в себе консультирование и практические занятия, должна идти параллельно с решением их социальных проблем, оказанием соответствующей помощи по линии государства, неправительственных фондов и благотворительных организаций.

Наше сознательное или невольное безразличие к этим людям может только усилить их отчуждение от нас и быстрое угасание в пучине навалившихся проблем, чего ни в коем случае допускать нельзя, иначе мы рискуем в ближайшем будущем получить такой ком проблем, с которым справиться будет гораздо сложнее, чем это представляется сейчас.

В данном контексте важно и в образовательных учреждениях проводить тематические встречи с этими людьми, что важно с одной стороны в контексте патриотического воспитания подрастающего поколения, а с другой – с точки зрения психологической поддержки людей, которым мы обязаны мирным небом над головой.

Вместо послесловия

С каждым днём и сама Победа, и героизм подаривших нам её людей уходит в историю – славную историю нашего народа-победителя. И очень важно каждому из нас, не перекладывая свою личную ответственность на кого бы то или на что бы то ни было, в полной мере осознать масштаб своей ценной психологической миссии, быть для этих людей полноценной поддержкой и опорой, ведь делая это для них, мы делаем это для себя, для нашего подрастающего поколения, для нашей Родины. От того, насколько достойно мы выполним эту миссию, будет зависеть будущее наших потомков, их наделённость тем неоценимым уважением к своему славному прошлому и труду предков, чувство благодарности наших детей – детей современного процветающего Азербайджана.

Лейла Мамедова

Клинический психолог-психотерапевт, коуч по личностному росту

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