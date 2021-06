«Мины представляют постоянную угрозу для мирных жителей».

Об этом в Twitter написал замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия.

«Утверждается, что противотанковая мина убила трех мирных жителей возле Кяльбаджара в Азербайджане. Вызывает особое беспокойство, если мина заложена недавно и ее целью являлись мирные жители. Мины представляют собой постоянную угрозу для мирных жителей и препятствуют постконфликтному восстановлению», — отметил Георгий Гогия.

Three civilians reportedly killed by anti-tank mine near Kalbajar in #Azerbaijan. Particularly concerning if mine was newly laid or directly targeting civilians. Landmines pose ongoing threat to civilians and hinder post-conflict recovery efforts. https://t.co/rXL6NnSHeT pic.twitter.com/0waGW6sgQi

— Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) June 4, 2021