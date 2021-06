Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, целенаправленно установленной Арменией при выводе войск из Кяльбаджара. Призываем международные институты осудить это событие и проявить солидарность.

Упокой Аллах души Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Journalists of AzTV&Azertag became victims of mine deliberately put by Armenia while withdrawing its troops from Kalbajar. International institutions are called for solidarity and condemning this incident. Siraj Abishov and Maharram Ibrahimov Rest in Peace! Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/TENYUAGVS0

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 4, 2021