В Новой Зеландии потерпел неудачу запуск ракеты Electron, сообщила компания разработчик носителя компания Rocket Lab.

Так, в субботу, 15 мая, ракета должна была вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky. Но это не удалось из-за нештатной ситуации после запуска двигателей второй ступени.

Looks like an issue after staging. pic.twitter.com/2PDRdTqRSw

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) May 15, 2021