Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, передает ТАСС.

6-7 мая экипаж американского крейсера, находясь в международных водах, задержал судно без опознавательных знаков, на борту которого был обнаружен незаконный груз. «Тайник с оружием включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок «Тип-56″ и сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов», — отметили в пресс-службе ВМС США. По ее словам, на борту также были найдены современные оптические прицелы.

Американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно, и откуда оно вышло. Его экипаж после допроса отпустили.

В Twitter ВМС США опубликовали фотографии груза, конфискованного и разложенного после досмотра на палубе судна.

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