Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, передает ТАСС.

6-7 мая экипаж американского крейсера, находясь в международных водах, задержал судно без опознавательных знаков, на борту которого был обнаружен незаконный груз. «Тайник с оружием включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок «Тип-56″ и сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов», — отметили в пресс-службе ВМС США. По ее словам, на борту также были найдены современные оптические прицелы.

Американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно, и откуда оно вышло. Его экипаж после допроса отпустили.

В Twitter ВМС США опубликовали фотографии груза, конфискованного и разложенного после досмотра на палубе судна.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021