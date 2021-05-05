Французская дипломатия вновь напоминает о себе на карабахском треке. Посол Франции в Армении мсье Джонатан Лакотт дал интервью местным СМИ, где анонсировал новые инициативы. Как напомнил глава французской дипмиссии, 26 апреля состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и «два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы». От конкретики воздержался, чего именно будут касаться новые инициативы, не уточнил. Однако напомнил, что в заявлении сопредседателей от 13 апреля указывается, что возобновление переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта является приоритетом для сопредседателей, а еще — призыв вернуть всех военнопленных. А отвечая на вопрос журналиста о Парке военных трофеев в Баку, менторским тоном изрек, что война – это не предмет театрализованных постановок, и сейчас приоритетом является поиск путей разрешения конфликта.

Намеренно оставим в стороне ироничные вопросы, в курсе ли господин Лакотт, сколько в мире и в его родной Франции существует театральных постановок, фильмов, живописных полотен, посвященных второй мировой войне, посещал ли военные музеи в родной Франции и смотрел ли хотя бы французские фильмы о войне, включая ленты, которые считаются законной гордостью французского кинематографа, и если да, то почему пребывает в такой уверенности, что Франции о войне можно снимать даже комедии, а вот Азербайджан увековечить свою победу не имеет права. И даже воздержимся от колкостей по поводу того, что произошло с Азербайджаном и с Францией за 44 дня войны. Важно другое.

Франция за последнее время наворотила на карабахском треке такого, что в Баку открыто требуют вывести ее из состава Минской группы ОБСЕ. В такой ситуации анонсировать громкие инициативы через интервью армянским СМИ — прямо сказать, не верх дипломатичности и политического профессионализма. Более того, если инициатива обещана в ближайшие дни, то следующим шагом после президентского анонса должны были быть синхронные встречи дипломатов в Баку и в Ереване, но никак не «односторонние» интервью. А если интервью — часть анонса, то и оно должно было быть синхронным и содержать хоть какие-то месседжи. Но вот мсье Лакотт старательно избегает конкретики, чего именно будет касаться новая инициатива и чего хотят здесь добиться Москва и Париж.

А вот поле для гадания весьма обширное. И перенасыщенное «взрывоопасными новостями». Особенно с армянской стороны. Выступая в парламенте, Никол Пашинян, который теперь и.о. премьер-министра Армении, радостно сообщил депутатам: «Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы». Соответствующие переговоры Никол Воваевич анонсировал еще 14 апреля, добавляя, что основой обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союз. То есть признавая тем самым, что самостоятельно, без российской «подпитки», обеспечить собственную безопасность Армения не в состоянии.

Интересно, конечно, почему о появлении «опорных пунктов 102-й российской базы» сообщает Никол Пашинян, а не Сергей Шойгу, командование российского Южного военного округа или, на худой конец, командование самой российской базы. Еще интереснее, что вообще творится в группе российских войск в Армении, если там до сих пор не могут ответить на вопрос, кто стрелял из «Искандеров» по Шуше.

Не менее примечательно, что озвучил Пашинян новость о «новых опорных пунктах» в Зангезуре как раз в то время, когда в Армении бушует нешуточная «зангезурская истерия». Нервирует местную верхушку все, от планов Азербайджана открыть «Зангезурский коридор» до процесса демаркации границ. Где изрядную пищу для размышлений дает появившаяся накануне видеозапись, как армянские пограничники открыто провоцируют азербайджанских коллег и пытаются «толкаться», чтобы урвать хотя бы несколько метров чужой территории, причем на записи это действо иронично именуется «танцами». Оставим в стороне параллели с «потанцульками», которые устраивал в тогда еще оккупированной Шуше Пашинян, и не станем задавать вопросы, чем закончатся нынешние «танцы». Тем более что на днях армянские «зинворы» уже пытались стрелять по азербайджанским позициям, а российские военнослужащие просили не стрелять в ответ — «зинворы» перепились, сейчас их уберут. Понятно, что и Зангезурский коридор, и тем более демаркация границ на основе карт 1975 года — это важная часть договоренностей от 10 ноября, под которыми стоит подпись Владимира Путина. Но появление в Зангезуре российских войск вполне может воодушевить армянских «зинворов» на новые провокации куда опаснее «танцулек». Что для России означает как минимум нешуточную «головную боль». Тут уже придется выбирать, что делать — или держать за фалды своих «союзников и партнеров» и продавливать с армянской стороны выполнение договоренностей с Азербайджаном, невзирая на все ереванские истерики и обмороки, или подрывать выполнение собственного миротворческого проекта и гарантированно срывать в штопор отношения с Турцией и Азербайджаном. Со всеми вытекающими.

Есть еще одно деликатное обстоятельство. В Минской группе не два, а три сопредседателя: Россия, Франция и США. А вот США никак в новой инициативе не обозначены. Неясно даже, обсудили эту инициативу с третьим сопредседателем или нет. Зато налицо другое. США открыто усиливают на Россию санкционное давление. К евросоюзовским санкциям — деваться некуда! — присоединяется и Франция. Более того, в Москве не очень довольны тем, какую активность развил Париж на армянском направлении — Армению Кремль считает своим «задним двором» и терпеть здесь чье-либо присутствие не намерен. Тем более если в Армении находятся желающие «пригласить» французских миротворцев в Зангезур. Достаточно вспомнить, как едко прошелся в эфире НТВ по поводу Франции польский политолог Томаш Янковский — по его словам, французы «попытались в Карабахе сыграть свою партию и поняли, что им не по силам». А такие оценки в российском эфире просто так не звучат. На фоне такого острого соперничества выдвижение действенной инициативы по Карабаху весьма проблематично. Тем более в нынешней ситуации, когда после более чем четверти века посредничества Минской группы в регионе разразилась новая война, после чего армянских оккупантов из захваченных земель просто вышибли, резолюции СБ ООН были выполнены, а планы по поводу «статуса Карабаха» вместе с «мадридскими принципами», «казанскими документами» и прочими идеями отправились в архив — если не употреблять более хлестких терминов.

И самое главное, теперь ключевые решения по Карабаху принимаются уже в Баку. А совет «учитывать итоги войны» касается не Азербайджана, а Армении и самих же посредников.

Нурани, обозреватель

Minval.az