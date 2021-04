Некоторые продукты питания влияют на воспаление нервной системы, расширение кровеносных сосудов, метаболизм сахара в мозге и вызывают мигрень. Список составили ученые из Бразилии, которые изучили почти 4 тыс. пациентов с мигренью и более тысячи людей, страдающих другими видами головной боли, пишет Eat This, Not That!

Оказалось, что у 40,3% добровольцев начало мигрени наступало в течение 8–90 минут после употребления определенных продуктов. Чаще всего так происходило после употребления арбуза (29,5% случаев), маракуйи (3,73%), апельсина (2,01%). Также мигрень вызывали ананас, виноград, банан, огурец, ацерола, папайя — менее 3% случаев.

Употребление этих продуктов сказывается на состоянии только тех людей, кто страдает мигренями, заметили ученые. Причину они не раскрыли.

Minval.az