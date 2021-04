В центре Лос-Анджелеса радикальные армяне-дашнаки из федерации молодежи Армении и Армянского национального комитета Америки устроили «казнь азербайджанца», повесив манекен, завернутый во флаг Азербайджана. Таким образом они призывают к этническому насилию.

Об этом сообщает на странице Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в Twitter.

In the middle of #LosAngeles, radical Armenian Dashnaks from @ayfwest/@ANCA_DC staged yesterday an ‘execution’ of an Azerbaijani with a mannequin wrapped in Azerbaijani flag, with calls to ethnic violence. @LAPDHQ @FBILosAngeles @FOXLA @CBSLA @NBCLA @latimes @ABC7 pic.twitter.com/g7U8glrG2u

