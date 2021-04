Беспилотный вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с ровером, совершил второй полет на Красной планете. Он продержался над марсианской поверхностью почти 50 секунд. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

«Играй по-крупному или иди домой! Вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав это изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также достиг новых рубежей — большей высоты, более длительного зависания и бокового полета», — отмечают в NASA.

На этот раз Ingenuity взлетел на высоту около пяти метров. После непродолжительного зависания он наклонился на пять градусов и отлетел в сторону на два метра.

Затем беспилотник снова завис и выполнил развороты, отправляясь на место посадки.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021