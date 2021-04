Беспилотный вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале НАСА.

Полет состоялся рано утром, трансляция началась в 6:15 по североамериканскому восточному времени. Согласно расписанию, полет занял около 40 секунд. Позже командный центр НАСА получил телеметрические данные и картинку с ровера Perseverance («Изобретательность»). Официальный Twitter-аккаунт национального космического агентства поприветствовал успешное завершение тестового полета.

Some of the first images are in from @NASAPersevere showing Ingenuity during and after its 3-meter-high flight on April 19, 2021 (mission sol 58). Captured by the left navcam about 45 minutes apart. #MarsHelicopter pic.twitter.com/hFFrjzaceu

— Jason Major (@JPMajor) April 19, 2021