Есть такое выражение с изрядной долей цинизма: «сопутствующий ущерб». Ну или в «чужом пиру похмелье». Все эти идиомы приходят на ум при попытке подвести итоги того, что произошло накануне в ПАСЕ. Показательно, что даже в Армении, где все 44 дня войны, на фоне непрерывного наступления верещали о собственных несуществующих «победах», и то не решаются возвестить о «дипломатическом успехе».

Но самое главное, то, что произошло в ПАСЕ, должно бы заставить серьезно задуматься сам европейский политический класс. Потому что, как бы ни старались «еврохроникеры» облечь то, что произошло, в красивые словеса, на выходе получается «французский стыд». Даже не испанский. И красноречивое доказательство, что некогда уважаемый Совет Европы и его парламентская ассамблея превратились в абсолютно бессмысленную структуру с «нулевой» реальной эффективностью. Впрочем, судите сами.

Видеозаписи бесстрастно запечатлели полупустой зал — убедительное доказательство, что большинство делегатов просто игнорируют все эти заседания, обсуждения, резолюции и т.д., прекрасно понимая, что реального эффекта громовые речи во Дворце Европы, напоминающем вывернутый наизнанку Колизей, не имеют ни реального эффекта, ни, в общем-то, смысла.

Делегаты от самой Армении тоже прекрасно понимают: несмотря на все пафосные речи в стиле «вас когда-нибудь называли собаками? Или сумасшедшими? Вам говорили, что вам лечиться надо?» —поднять против Азербайджана действительно впечатляющую политическую волну не удалось. Их поддержали разве что несколько депутатов от Франции вроде Бернара Фурнье, который заученно твердил на трибуне ПАСЕ: мы, мол, настоятельно призываем Азербайджан освободить «военнопленных».

Напомним в который уже раз: никаких «армянских военнопленных» в Азербайджане нет. А есть пойманные «на горячем» террористы, которых армянское командование забросило в леса Ходжавенда уже после прекращения огня. И если некоторые евродепутаты позволяют себе фразочки типа «какая разница, во время войны они попали в плен или после» — это означает лишь одно: эти депутаты не видят разницы между войной и террором. Что уже характеризует именно этих депутатов. И ни в коей мере не может считаться «плюсом» для Армении или «минусом» для Азербайджана.

Более того, как раз в те дни, когда некоторые французские депутаты ну только то что не падали в обморок прямо на трибуне ПАСЕ, тревожась за судьбу бедных армянских террористов, которых упорно именуют «военнопленными», правительство Руанды выпустило собственный доклад, где вновь возложило на Францию ответственность за геноцид тутси в этой африканской стране. Как указывается в документе, «власти Франции оказывали поддержку правительству Руанды во время геноцида, не обращая внимания на приверженность режима Хабиариманы дегуманизации, который в конечном итоге привел к уничтожению и смерти тутси. Французские чиновники делали это для продвижения собственных интересов, в частности, для укрепления и расширения своей власти и влияния в Африке. И они делали это, несмотря на имеющиеся доказательства и то, что геноцид можно было предвидеть». Словом, не та ситуация, когда бы депутатам ПАСЕ от Франции стоило бы кому-то читать нравоучения.

Более того, даже самый беглый взгляд на то, кто выступил в поддержку Армении в ПАСЕ, не оставляет сомнений: здесь сработали старые связи армянских властей с Фондом Сороса и опекаемыми этим фондом организациями в Европе. Сорос и его подопечные, кстати говоря, уже не в первый раз устраивают антиазербайджанские кампании. А нынешние скандальные вылазки в ПАСЕ не оставили сомнений: власти Армении, где по-прежнему сильны позиции «соросовской» команды и откуда «соросята», по совести говоря, никуда не ушли, без проблем задействовали старые отработанные связи. Что уже как минимум является информацией к размышлению о реальной цене нынешних реверансов Еревана в адрес Москвы. Да, в Армении прекрасно понимают, что без помощи России этот побитый «форпост» даже теоретически не возродит свою армию и не сможет охранять собственные границы. Но вот значит ли это, что тема с «рывками на Запад» в Ереване действительно закрыта — это еще как посмотреть.

И самое главное, по итогам этого низкопробного шоу опозорилась ПАСЕ. И вот этому «евроинституту» будет очень непросто отмыться от открытой поддержки террора.

Нурани, обозреватель

Minval.az