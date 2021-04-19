По азербайджанскому телевидению был показан сюжет об азербайджанцах, живущих в мире с другими народами в Дманисском районе Грузии.

Армянка Люба Авдалян, которая сказала, что выросла среди азербайджанцев, спела знаменитую песню “Azərbaycan qızıyam” («Я — азербайджанская девушка») на азербайджанском языке.

Л. Авдалян сказала, что прожила здесь 60 лет и очень любит азербайджанцев:

«Я вырос среди азербайджанцев. Мой отец работал здесь на заводе. В нашу семью приходили грузины, русские и представители других национальностей, но чаще приезжали азербайджанцы. Мой дедушка был сиротой и вырос среди азербайджанцев. Я очень люблю азербайджанцев».

Minval.az