Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Гебрейесус написал в Twitter.

«Я благодарю Вас президент Алиев за ваше лидерство в призыве в Совете ООН по правам человека к справедливому, доступному, своевременному и универсальному доступу к вакцинам против COVID-19. Я согласен, что мы должны сделать больше для обеспечения справедливого распределения вакцин. Вместе за вакцинацию и обеспечение здоровья!», — отметил генеральный директор ВОЗ.

Thank you, @presidentaz Aliyev for your leadership in calling for equitable, affordable, timely and universal access to #COVID19 vaccines at the UN Human Rights Council. I agree we must do more to ensure vaccines are fairly distributed. Together for vaccine and #HealthEquity! pic.twitter.com/EANYMnDYZ8

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2021